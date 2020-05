25 milliárd forint segítséget kap a mezőgazdaság

Az Agrárminisztérium (AM) – a jelenleg is elérhető támogatási formák mellett – a Gazdaságvédelmi Alap által biztosított 25 milliárd forintnyi többletforrás felhasználásával több olyan támogatási konstrukciót hirdet meg, amelyek segítik a mezőgazdasági termelőket, termelői szervezeteket és élelmiszeripari vállalkozásokat a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezelésében, jelentette be Nagy István agrárminiszter csütörtökön.

A miniszter a szaktárca MTI-hez eljuttatott közleményében elmondta, hogy a támogatási programok célja Magyarország élelmiszerellátási biztonságának fenntartása és termelési kapacitásainak megerősítése, ezzel pedig a munkahelyek védelme. Ezek a kezdeményezések csaknem 35 ezer vállalkozást, ezeken keresztül mintegy 140 ezer foglalkoztatottat érintenek.

A 25 milliárd forintos többletforrásból 24 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutnak az élelmiszeripar, a dísznövény-, a zöldség-, a bor-, a sertés-, a baromfi-, a hal-, a juh és kecske-, a nyúl-, a húsmarha- és a tejelő szarvasmarha ágazat, a méhészet, valamint a lótenyésztés szereplői - emelte ki Nagy István.

A válságkezelési intézkedéseik finanszírozása érdekében külön egymilliárd forintos vissza nem térítendő többlettámogatásban részesülnek a zöldség-gyümölcs ágazatban működő termelői szervezetek. Ennek keretében a termékeik karitatív szervezeteken keresztül történő ingyenes szétosztása és a termelői szervezetek által végrehajtott, a fogyasztás ösztönzését célzó promóciós és kommunikációs akciók támogathatók.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatási konstrukciókat a lehető legegyszerűbb formában állította össze az agrártárca, hogy mind kérelmezésük, mind kifizetésük a lehető leggyorsabb legyen. A támogatási kérelmek beadásához szükséges új elektronikus felület már előkészítés alatt áll. A kérelembeadás a tervek szerint június végétől három ütemben történik, augusztustól pedig ütemesen megindul a támogatások kifizetése az érintettek részére.

Az élelmiszeripari, a dísznövény és halágazati források foglalkoztatáshoz kötötten, a mezőgazdasági ágazati támogatások a termelési kapacitások védelme érdekében alapvetően állatlétszámhoz vagy a termelt növényi kultúra nagyságához kapcsolódnak. A vissza nem térítendő támogatások igénybevételét lehetővé tevő hazai jogszabályt kedden az Európai Bizottság jóváhagyta, így megnyílt a lehetőség a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendeletek kihirdetésére.