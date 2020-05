Nem szeretnének biológiai útlevelet a légi közlekedésben

A légi közlekedésben az induló repülőtérre lépéstől az érkező repülőtér elhagyásáig minden folyamatra új ajánlásokkal állt elő az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), írja az MTI. Az EU, pontosabban az Európai Bizottság felkérésére dolgozták ezeket ki a járvány idejére.

Az EASA és az ECDC irányelve szerint hőmérőzés után után csak azok léphetnek be a repülőtérre, akik utaznak, kísérő csak rendkívül indokolt esetben lehet az utassal. A légitársaságoknak is alaposan el kell magyarázniuk az utasaiknak, hogy csak ők léphetnek be a terminálokba, és csak akkor utazzanak, ha egészségesnek érzik magukat, és nem mutatnak tüneteket. A tünetket mutató, vagy a szabályokat be nem tartó utast ki lehet dobni a reptérről vagy le lehet szállítani a repülőről is.

Az EASA és az ECDC egyébként

nem támogatják a biológiai útlevél bevezetését,

mert az emberek immunreakciója eltérő mértékű lehet. A légiközlekedés közbeni teszteléseket se, mert a gyorstesztek nem elég megbízhatóak.

Nem csak a reptéren lesz kötelező a maszk az utasoknak is, hanem repülés közben is. Emellett az utasokat ösztönözni kell az online utasfelvétel, és az önkiszolgáló poggyászleadó automaták használatára, hogy csökkenteni lehessen az érintkezést. Hasonló lépéseket egyébként sok légitársaság és reptér magától is bevezetett már.

Ha valaki már a gépen kezd el tüneteket mutatni, akkor lehetőség szerint az utolsó sorban az ablak mellett kell leültetni, és két sor távolságot kell hagyni a többi utastól. Ha a fedélzeten utazás közben valaki nem hajlandó maszkot hordani, akkor csak emiatt a gép nem fog azonnal leszállni, de a szabályt be nem tartó utassal szemben a fogadó ország hatóságai eljárást fognak indítani. A gépek fedélzetén az ellátás minimálisra csökken, ahogy a kabinban az utasok mozgását is csökkenteni kell.

Az pedig már szinte természetesnek hat, hogy a repülőtereken az utasfelvétel, a biztonsági ellenőrzés és a beszállítás során is be kell tartani a másfél méteres fizikai távolságtartást, és folyamatosnak kell lennie a fertőtlenítő takarításnak.