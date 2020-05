Húszezer embert tervez kirúgni a Nissan

A Nissan Motor 20 ezer ember elbocsátását fontolgatja, írja a Kyodo News. Ez a harmadik legnagyobb japán autógyártó dolgozóinak 15 százalékát jelentené durván. A járvány miatti válság igen komolyan érinti az autóipart, és a bezuhanó keresletre reagálna így a vállalat. A cég egy egyébként az 1999-es, csődközeli helyzete óta nem rúgott ki ennyi embert egy szuszra.

Főleg Európában és a fejlődő országokban dolgozóktól válnának meg ebben az óriási elbocsátási hullámban. A Jokohama központú autógyártó cég átszervezné a működését, ehhez pedig új középtávú átstrukturálási stratégiát is készítenek. Ebben valószínűleg az is szerepel majd, hogy a 2020-as pénzügyi év végére ötödével csökkentsék a kapacitásaikat.

Az átszervezési gondolat nem új keletű, júliusban már bejelentették, hogy 2023-ig 14 telephelyükön 12,5 ezer munkahelyet számolnának fel. De most az is felmerült, hogy spanyolországi, indonéziai és egyéb gyáraikat is be kéne zárniuk.

A vállalat nettó 85-95 milliárd jen (253-281 milliárd forint) veszteséget tervez 2019-es pénzügyi év végére. Az autóeladásaik pedig épp hasonló éves bontásban épp 4,79 millió darabnál állnak. Noha például a 2017-es pénzügyi évben még 5,79 millió autót adtak el.