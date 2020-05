Júniustól alapjövedelmet kapnak a spanyol szegények

A spanyol kormány jövő heti ülésén elfogadja a létfenntartáshoz szükséges alapjövedelem bevezetését, amely mellett a kormányprogramban kötelezték el magukat a koalíciós pártok.

Az első támogatásokat júniustól fizetik a rászoruló 850 ezer háztartásnak, amelynek mintegy felében él gyerek is, az intézkedés éves költségvetési vonzata 3 milliárd euró a The Local beszámolója szerint. Mint ennyiből is látszik, nem a feltétel nélküli alapjövedelemről (FNA) van szó, ami anyagi helyzettől függetlenül mindenkinek járna, hanem egyfajta minimumjövedelemről, amelyet csak a rászorulók kapnak majd.

Pedro Sanchez szocialista párti miniszterelnök szerint a plusz juttatás 5-ből 4 szegénységben élő spanyolt ér majd el, és segít majd beindítani az ország koronavírus-járvány sújtotta gazdaságát. Az alapjövedelem és hozzá hasonló koncepciók a koronahelyzet miatti esetleges reneszánszáról itt írtunk bővebben.

A miniszterelnök az alapjövedelem mellett azt is bejelentette szombati sajtótájékoztatóján, hogy a kormány tíznapos nemzeti gyászt rendel el a koronavírus halálos áldozatainak tiszteletére (az országban eddig 28 628 ember halálát okozta a betegség). Sanchez arról is beszélt, három hónapos szünet után június 8-tól folytatódhat a spanyol labdarúgó-bajnokság és júliustól az ország ismét fogadja a külföldi turistákat.