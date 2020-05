NER-közeli üzletemberek is nagyot nyertek az állami szállodafejlesztési pályázaton

A Magyar Turisztikai Ügynökség közzétette a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében meghirdetett „nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése” című pályázatának eredményét – vette észre a 24.hu.

A pályázaton több kormányközeli vállalkozóhoz köthető cég is jelentős támogatást kapott.

A pályázók között összesen 83,5 milliárd forintot osztottak ki. A Kisfaludy Program oldalán elérhető döntési lista [pdf] alapján a legnagyobb egy összegű támogatásban a Garancsi Istvánhoz, Csányi Sándorhoz és Hernádi Zsolthoz köthető CDHT Hotel Projekt Kft. részesült: a cég 8,63 milliárd forintot kapott a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont Hotel megépítésére. Az egyes tételeket összeadva azonban a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels a pályázat legnagyobb nyertese: a lánc 14 szálloda felújítására kapott összesen 17,7 milliárdot.

Érdemes még kiemelni a PRO-MOT HUNGÁRIA Kft.-t, amely 7,35 milliárd forintot nyert a balatonvilágosi Club Aliga hotel és élményközpont fejlesztésére. A PRO-MOT annak az Appeninn Nyrt.-nek a leányvállalata, amely korábban Mészáros Lőrinc és Tiborcz István közös cége volt. Az Appeninnből áprilisban előbb Mészáros, majd Tiborcz is kiszállt, a főbb új tulajdonosok Jellinek Dániel, Balázs Attila és az OTP-csoport. Szintén ehhez a cégcsoporthoz tartozik a Solum-Invest Kft., amely most szintén kapott 4,4 milliárdot, méghozzá a Balatonfüredi Vitorlás Központ szálláshely-fejlesztésére. A PRO-MOT és a Solum-Invest már április elején is kapott közel 2 milliárdot a Kisfaludy Program keretében.

Néhány további említésre méltó nyertes:

Tiborcz István volt üzlettársa, Paár Attila Pannon Tessera Hospitalis Zrt. nevű cége 3,99 milliárdot kapott a keszthelyi Helikon szálló megújítására.

A közvetetten Szíjj László érdekeltségébe tartozó Adventor Hotel Kft. 4 milliárdot nyert a keszthelyi Baron Hotelre.

A Czéh-Tóth Márkhoz köthető Hotel Palatinus Kft. 3,5 milliárdot költhet el a pécsi Hotel Palatinus fejlesztésére.

A koronavírus-járvánnyal érkező gazdasági válság egyébként az idegenforgalmat különösen érzékenyen érinti.