Május 29-től az éttermek és kocsmák belső részei is kinyithatnak Budapesten

Május 29-től, azaz péntektől a vendéglátóhelyek, éttermek, kávézók, cukrászdák, büfék és presszók belső zárt tereiben is lehet már tartózkodni és a megrendelt ételt és italt bent is el lehet fogyasztani – erősítette meg a Pesti Srácok információját Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője.

A vendéglátóhelyeken a dolgozóknak maszkot kell viselniük és kötelező lesz a távolságtartás is. Farkas Örs azt is mondta, hogy pénteken az összes szabadtéri játszótér is megnyithat a fővárosban.

18 év felettiek csak kendővel, maszkkal vagy sállal eltakart orral és szájjal tartózkodhatnak a budapesti játszótereken. Május közepén egyébként néhány játszóteret már kinyitott a Fővárosi Önkormányzat.