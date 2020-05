Majdnem félmilliárdos befektetést húzott be a Green Fox

450 millió forintos befektetést ad az Impact Ventures a Green Fox Academynek, adta hírül utóbbi cég. Az Impact Ventures társadalmilag hasznos befektetésekben utazó tőkealap, és bár szívmelengetően szép dolgokat egy szénbányáról is lehet mondani, tervei szerint a cég olyan projektekbe fektet, ahol ez a társadalmi haszon mérhető is, és jelentős. Erről itt olvashat bővebben.

A Green Fox pedig az egyik legnagyobb magyar gyorstalpaló programozóképző, ami most az állami átképzési tervek kapcsán is a fókuszba került. A vállalat átképzést is kínál, és az IT-képességek fejlesztését szintén célként lőtte be. A cég szerint az indulásától kezdve társadalmi célokat is követ, ennek kapcsán pedig kiadott egy impact riportot az elmúlt öt évéről.

Itt egyebek mellett egyébként a PwC tanácsadó cég tavalyi anyagára is hivatkoznak, ami szerint 900 ezer állást fenyeget csak a belátható robotizáció Magyarországon. Emellett megpróbálták felsorolni azokat a területeket, ahol a magyar dolgozók a robotizáció terjedésével leginkább elveszthetik az állásukat a következő években. Eszerint: