12,5 milliárd forint osztalékot vesz ki Csányi Sándor agrárintegrátor cégéből

4,4 milliárd forint nyereséget termelt Csányi Sándor legnagyobb agrárérdekeltsége, a KITE Mezőgazdasági Zrt. tavaly – vette észre a 24.hu a cég beszámolójában. Az OTP-vezér azonban ennél is több pénzt vehet ki a cégből, amit lényegében az azóta a hatóságok által több fronton is betalált Bige László elől happolt el néhány évvel ezelőtt: a közgyűlés (ami Csányi más cégeiből áll) úgy döntött, hogy az eredménytartalékból részvényenként 84 830 forintot fizet,

azaz összesen több mint 12 ,5 milliárd forint osztalékot vesznek ki a tulajdonosok.

Ez a tavalyi nyereség háromszorosa, de a céget nem fogja megroppantani, az eredménytartalékban ugyanis 42 milliárd forint halmozódott fel a korábbi években.

A KITE kalandos húzással került Csányihoz több lépésben. A cég régóta eladósorban volt, amikor az eseményeket koordináló, nyugdíjba vonulás előtt álló menedzsment a céget még az államnak is felkínálta, de kormányzati körökben nem mutatkozott kellő érdeklődés az üzletre. Ekkor lépett színre Bige, és úgy döntött, hogy megveszi a céget. Ez majdnem sikerült is, amikor hirtelen felbukkant Guba Sándor, aki addig a KITE dél-magyarországi regionális igazgatója volt, tulajdonrészt is birtokolt a nádudvari cégben, és 2013 őszére több tízmilliárd forintért felvásárolta a KITE-részvények zömét. 2015 végére kiderült, hogy akciót a háttérből Csányi irányíthatta, egy kétéves folyamat végén a bankvezér három cége átvette a KITE-t, ami azóta is busásan fial neki.