Van egy tuti webshop-ötlete? Valószínűleg hülyeség

Az internetes vásárlás szerepe megnőtt a koronavírus-járvány miatt. Sokan idegenkednek tőle, hogy online vásároljanak, szívesebben mennek inkább el maguk az üzletekbe. Azonban most, hogy sok bolt kényszerűségből zárva tartott, rengeteg ember kényszerült az interneten intézni a vásárlásait, és egy részük a jövőben is nyitottabb a netes vásárlásra. Ezzel összhangban sokan vágtak bele a webshop-nyitásba az elmúlt hónapokban, azonban a megfelelő felkészültség és átgondolt üzleti terv nélkül kudarcra vannak ítélve az új webboltok.

ABC helyett WWW

Vannak azok az emberek, akik alaposan utánaolvasnak egy vásárlásnak, napokat töltenek vele, hogy az interneten kiválasszák az ár-érték arányban legjobb terméket, és megrendeljék, akkor is ha esetleg több hetet kell várni rá. Aztán persze vannak olyanok is – nem is kevesen – akik még mindig szívesebben mennek be egy boltba, ahol meg tudják fogdosni, nézegetni az árut, segítséget kérni az eladóktól.

Az elmúlt pár hónap azonban megmutatta, hogy bármikor kialakulhat egy olyan helyzet, hogy a boltoknak határozatlan időre be kell zárniuk. Sokak szerint a koronavírus velünk marad, vagy ha lesz is ellene védőoltás, a következő évtizedekben általában véve is gyakoribbak lehetnek majd a világjárványok,

ezzel viszont nagyon megnőhet az e-kereskedelem szerepe, mind a fogyasztók, mind vállalkozások számára.

A Nielsen piackutató felmérése szerint a járvány előtti állapothoz képest meredeken megugrott az online vásárlások száma, élelmiszerből 80 százalékkal nőtt az online bonyolított forgalom, de a háztartási szerek, gyógyászati termékek, tisztasági szerek és ruhák e-kereskedelme is mind nőtt a járvány előtti állapothoz képest.

Ez az üzleteket is kihívás elé állította, hiszen az online kereskedelem infrastruktúráját még a kisebb forgalomhoz alakították ki, így hirtelen szakadt az üzletek nyakába a megnövekedett kereslet, gondoljunk csak arra hétre, amikor bejelentették az első korlátozásokat Magyarországon, és hirtelen hetekre nőtt a várólista a nagy hipermarketek házhozszállítási szolgáltatásánál.

Teret nyer az online

A járvány alatt sok olyan ember is elővigyázatosságból vagy kényszerből az online vásárlás mellett döntött, aki korábban nem, persze kérdés, hogy ez automatikusan azzal jár-e, hogy a jövőben is nyitottabbak lesznek az e-kereskedelem iránt. A Nielsen még a járvány előtt vizsgálta meg, hogy milyen tényezők befolyásolják a vásárlót, amikor eldönti, megrendeli a terméket vagy inkább elmegy egy fizikai boltba.

A válaszadók fele azt mondta, hogy fontos neki, meg tudja nézni a valóságban is a terméket.

De nem csak emiatt mennek el vásárolni az emberek, a megkérdezettek közül minden harmadik ember olyan indokot adott meg, amely sokaknak talán teljesen érthetetlen:

egyszerűen szeretnek vásárolni járni.

Szeretik azt az élményt, amelyet a vásárlás nyújt, és nyilván ezt egy webshop nem tudja visszaadni. Másokat viszont egyszerűen a vélt vagy valós plusz költségek, például a kiszállítási díj tartanak vissza a netes vásárlástól. Azonban a Nielsen fogyasztói kutatása szerint 6 százalékról 11 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik úgy gondolják, a jövőben online intézik az élelmiszer-bevásárlást, de a többi napi fogyasztás cikk esetén is 1,5-2-szeres hajlandóság mutatkozik a netes vásárlásra. Bár a napi fogyasztási cikkek (FMGC-termékek) esetén még így is magasan, 90 százalékban a bolti vásárlás fog továbbra is dominálni.

Kezdeti lelkesedés

Ahogy leállt hazánkban is a járvány miatt az élet, sok kereskedő próbált meg a netre települni. Azonban, lehet, egy webshop indítása egyszerűbbnek tűnhet, mint egy fizikai bolt nyitása, mégis a megfelelő üzleti stratégia, tőke és tapasztalat hiányában enyhén szólva is kétséges a siker. Ráadásul nem mindenki rendelkezik a megfelelő technikai tudással és infrastrukturális háttérrel ahhoz, hogy elindítsa a saját webshopját,

vannak viszont cégek, akik kifejezetten webshop-szolgáltatást kínálnak.

Sokan szerettek volna az elmúlt 2-3 hónapban webáruházat nyitni, az eddig is népszerű termékek (pl.: babaholmik) mellett megnőtt a kereslet az élelmiszert és a háztartási vegyi árut kínáló online boltokra – mondta el az Indexnek Illés Norbert a minibolt.hu webboltokat szolgáltató cég ügyvezetője.

Az oldalon az ügyfelek kipróbálhatják a szolgáltatást egy próbaverzióban, mielőtt szerződést kötnének, a fenti grafikon azt mutatja, hogy arányaiban hányan próbálták ki a szolgáltatást, jól látszik, hogy a járvány idején a sokszorosára nőtt az érdeklődés.

Illésék azt tapasztalták, hogy több idejük volt az ügyfeleknek a webáruházukkal foglalkozni, még azok között is, akik még a járvány előtt indítottak el egy webáruházat, volt olyan, aki most fejezte be az adatok kitöltését. A webshopokat üzemeltető cég ügyvezetője szerint egyébként is jellemző, hogy

az emberek nagy elánnal vágnak bele a webshop-nyitásba, de aztán elfogy a lendület.

Sokszor a szállítást végző cég kiválasztása, vagy a céges Facebook-profil létrehozása hosszan elhúzódik, pedig ezek alapfeltételei egy online boltnak. A cégnél azt tapasztalták, hogy a megrendelt webshopok ötödét nem fejezik be, azonban érdekes módon nem feltétlenül mondják fel a félkész online boltokat sem az 1 éves előfizetési időszak végén, tehát sokan egyszerűen csak halogatják az online jelenlét elindítását. Illés szerint egyébként is jellemző, hogy

sokan átgondolatlanul, ad-hoc jelleggel vágnak bele a webáruházuk elindításába, jellemző például a marketingterv hiánya, sokszor még koncepció sincs a vásárlók elérésére.

Illés szerinte most hatványozottan igaz, hogy végiggondolatlanul vágnak bele az emberek, és nem számolnak például azzal, hogy az újranyitással vissza fog esni az online kereslet.

Ez az átgondolatlanság sok esetben abból fakad, hogy a megrendelő épp otthon van, és csinálni szeretne valamit – gondolja, hogy nyit egy webáruházat. Tipikus példa erre a babaruha webáruházak. Tisztelet a kivételek (mert ilyen is van), de az esetek nagy részében ezek az oldalak nem zárulnak pozitív eredménnyel

– mondta kérdésünkre Illés.

Nem elég akarni, érteni is kell hozzá

Szintén növekedést lát az online kereskedelem iránti keresletben Fekete Attila, az fws.hu webstúdió ügyvezetője. Azonban ő is arra hívja fel a figyelmet, hogy az hogy többen érdeklődnek az e-kereskedelem iránt, még nem jelenti azt, hogy nőtt volna azoknak a száma, akik ténylegesen rendelkeznek a megfelelő tudással egy sikeres online bolt elindításához.

A webshopok esetén azt látjuk, hogy a sikeres webshop-üzemeltetéshez szükséges alapokkal, tőkével, tudással továbbra is ugyanannyian rendelkeznek, mint korábban. A növekedést főleg olyan érdeklődők eredményezik, akik sajnos egyelőre felkészületlenek azokra a kihívásokra, amelyeket egy jól működő, professzionális, profitábilis webshop üzemeltetése jelent.

– vélekedik Fekete. Ők sokszor az egyedi weboldal lefejlesztése helyett első körben az előre legyártott, használatra kész megoldások felé terelik az ügyfeleket, ugyanis úgy gyorsabban és olcsóbban letesztelhetik, mennyire életképes az elképzelésük, érdemes-e pénzt, időt, energiát ölni egyáltalán az ötletbe. Feketéék egyébként azt tapasztalták, hogy megnőtt az érdeklődés az agrár-, valamint a hobbitermékeket áruló online boltok iránt az elmúlt időben.

Azonban Fekete is úgy gondolja, hogy azok, akik hirtelen felindulásból lépnek piacra, jó eséllyel el fognak bukni.

A marketingeszközök és tudás, a törvényes háttér megléte, piaci tapasztalat és persze a tőke mértéke vagy teljes hiánya végzetes lehet.

Ezért arra számítunk, hogy nagy lesz a lemorzsolódás az induló shopok tekintetében.

– mondja a szakember. Fekete szerint azok, akik már eleve stabil alapokkal bírtak, és a járvány okozta rossz gazdasági körülmények között is fejleszteni tudnak, behozhatatlan előnyre tehetnek most szert a stagnáló versenytársakkal szemben.

