Mészáros Lőrinc lehet a legnagyobb hazai munkaadó az állam után

Egészen megdöbbentő adatot árult egy válaszában a Mészáros-csoport a G7-nek adott egyik válaszában. Azt, hogy mára nagyjából

mintegy 25 ezer munkavállalót foglalkoztatnak

a teljes céghálójukban.

Ez Magyarországon óriási szám, önálló cégként így valószínűleg csak egy nagyobb foglalkoztató lehet nálunk, a 30 ezer munkavállalót foglalkoztató Magyar Posta. A Spar, az Audi vagy a Tesco is jócskán le van maradva. Talán úgy könnyebb elképzelni, hogy ezek szerint

többen dolgozhatnak Mészároséknak, mint a Tescónak és az Audinak együtt.

Hozzá kell tenni azonban, hogy ezek inkább a nagyságrendeket jelezhetik, nehéz pontosan összemérni a foglalkoztattak számát. A kölcsönzött munkaerő, a külföldön foglalkoztatott, de akár Magyarországra is dolgozó alkalmazottak vagy épp az illegális foglalkoztatás mértéke is eltérő lehet iparáganként és cégenként is.

Ráadásul gyorsan is változhatnak ezek a számok. Nem is csak a járvány miatt, hanem például Mészárosék felvásárlási sebessége folytán. Ha például lezárul a tiszántúli áramhálózatos bizniszük, azzal rögtön még ezer munkavállaló jelenik meg a cégcsoportjukban.

Mészároséknál a nagy szám nem egy óriásvállalat miatt jött létre, a legtöbb embert foglalkoztató cégeik sorrendben a 2400 körüli alkalmazottal bíró MKB Bank, a nagyjából 1900 fős Hunguest Hotels és az 542 foglalkoztatottat jelentő Wamsler SE.