Súlyos bonyodalmakhoz vezethet a Palkovics-kontroll

Kissé megszaladt a külföldi cégvásárlásokat miniszteri ámenhez kötő hazai rendelet. A jogszabály jelen formájában minden magyar székhelyű társaságot leértékel, és valójában azt is hazai miniszteri tudomásul vételhez köti, ha egy globális deal keretében venné át a Ford a Mercedest. Sőt, még az eszközeladásokat, vagy a finanszírozások egy részét is be kell jelenteni, és a bejelentésnek tétje is van. Kiskapuk ugyanakkor ezúttal is akadhatnak.