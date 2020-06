Szép csendben új kaszinómogul születik, aki hatalmasabb lesz Andy Vajnánál is?

Eddig maximum öt kaszinója lehetett annak a szerencsejáték-szervezőnek, akivel a kormány megállapodott, ez azonban megváltozhat, a jövő évi költségvetést megalapozó törvényjavaslatból ugyanis kiderült: ezentúl akár hét kaszinója is lehet valakinek, írja a Privátbankár.

Eddig az öt kaszinós szabály volt érvényben, a nemrég elhunyt Andy Vajnának öt kaszinója volt, amelyek koncessziós joga Garancsi Istvánhoz, a MOL Fehérvár focicsapatának tulajdonosához került.

Így a milliárdos üzletember érdekkörébe jelenleg összesen hat kaszinó tartozhat, hiszen egy soproni kaszinóban is érdekelt. A törvénytervezet szerint hamarosan valahol Nyugat-Magyarországon is nyílhat egy új kaszinó, ha esetleg ezt is Garancsi István nyithatná meg, akkor éppen meglenne neki a hét játékbarlang.

A 2021-es költségvetéshez kapcsolódó törvényjavaslatból az is kiderül, hogy a jövőben kiemelt nemzetgazdasági érdek lesz, hogy Magyarországon ki üzemeltethet kaszinókat. A kiemelt nemzetgazdasági érdek fennállásáról természetesen a kormány dönt.