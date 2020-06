A 2018-as 129 milliós veszteség után 21 milliós adózott eredménnyel zárta a 2019-es üzleti évet a Mészáros Lőrinc-féle 2Rule sportruházati márka tulajdonosa, a Magyar Sportmárka Zrt., vette észre a cég friss üzleti jelentésében a 24.hu.

A Magyar Sportmárka összesen 527 millió forint értékben értékesített 2019-ben, és

átlagosan 8 embert foglalkoztattak, ebből 1 fizikai és 7 szellemi alkalmazott volt.

Az 527 millió forintból a könyvelés szerint 58 millió forint exportból származott.

Amikor az ország leggazdagabb embere, Orbán Viktor miniszterelnök gyerekkori barátja bejelentette, hogy saját márkát indít, hirtelen jó néhány csapat rádöbbent, hogy 2Rule-ra szeretne váltani, például a Puskás Akadémia is a 2Rule-mezek mellett tette le a voksát. Noha tavaly júliusban a 12 csapatos NB I. negyede – Felcsút, Diósgyőr, Haladás – már 2Rule-ban virított a bajnokság kezdetén, a 2018-as évet még veszteséggel zárta a cég.

A hazai sportmárkát (amelyet egyébként külföldön gyártanak) a kormánybarát médiumok is a lehető legnagyobb lelkesedéssel kezdték reklámozni, annyira, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 700 ezer forintra büntette a TV2-t a 2Rule burkolt reklámozása miatt. De a közmédia sportcsatornáján is ezerrel nyomatták a 2Rulet, az sem fizetett hirdetés volt, hanem bartermegállapodás, miszerint az MTVA dolgozói 15-20 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak mezeket, illetve a 2Rule felszereléseit sorsolják ki állítólag mindenféle nyereményjátékban. Cserébe az M4 akár még különféle trükkök árán is, de reklámozta a 2Rule-t.

(Borítókép: A 2Rule márkaboltja épülőfélben 2018-ban. Fotó: Bődey János / Index)