Megint elküldenek mintegy száz embert az Avistól

Második körös leépítési hullám jött az Avis Budget Group BSC Kft.-nél, ezúttal értesüléseink szerint mintegy száz főt bocsátottak el. Áprilisban már volt egy igen jelentős leépítésük Magyarországon, akkor több mint 420 főtől váltak meg.

Az elmondások alapján már az első leépítési hullámnál sem zárta ki a vezetés, hogy ez lesz a vége, most pedig be is következett a rosszabbik forgatókönyv.

Úgy tudjuk, hogy egészen hasonlóan zajlott az elbocsátás, mint a múltkori folyamatnál: először emailben közölték a munkavállalókkal az elbocsátás tényét. Ezt az emailt sokan már ismerték az előző körből, a mailben Edoardo Peniche vezető sajnálkozott, hogy kemény időket él a vállalat, komolyan csökkentek a vállalat bevételei, és hiába csökkentették más költségeiket is, jó pár emberüktől meg is kell válniuk.

A munkavállalóknak ezután kiscsoportos konzultációs lehetőséget biztosítottak nekik az ügymenet pontos tisztázása érdekében. Emellett a hírek szerint nagyon erősen a közös megegyezéses távozás felé tolnák a munkavállalókat a sima kirúgás helyett.

Emellett egyébként azt kérték a munkavállalóktól, hogy egy darabig se ők, se a családtagjaik ne kommunikáljanak a leépítésről a közösségi médiában. Kérdéseinket elküldtük a cégnek, kitesszük, amint válaszolnak.