Meghajoltunk az orosz akarat előtt, kezdődhetnek Paks2 földmunkái

Lenyomta a kormány az Országos Atomenergia Hivatalt (OAH-t), az oroszok így már azelőtt elkezdhetik Paks2 egyes földmunkáit, mielőtt az egész projekt egyáltalán megkapta volna engedélyt, írja a Direkt36.

Az OAH felteszi a kezeit

Ez azért érdekes, mert az oroszok már évek óta mielőbb el akarták kezdeni a földmunkákat, de a felelős OAH először minden orosz tervet át akart vizsgálni, mielőtt kiadják a létesítési engedélyt.

Az atomerőmű terveinek átnézése és jóváhagyása ugyanis hónapokkal tovább tart, mint a talajmunkák engedélyezése. Az összes terv átnézése során pedig akár az is előfordulhat, hogy az OAH később arra a következtetésre jut, hogy az elkezdett földmunka mégsem teljesen megfelelő.

Most végül is jelentős állami erőfeszítések nyomán mégis lekezdhetik ezeket a földmunkákat, de az OAH végül nem vállal rá garanciát, hogy ezek a földmunkák jók is lesznek. Cserébe az engedélyt benyújtó állami vállalat örömmel vállalta ezt, így a megrendelő Paks II. Zrt.-terheli már ez.

Csak a Bauer Magyarország Kft.

Az oroszok már 2018-tól elkezdték kiírni bizonyos földmunkákra a közbeszerzéseket, érdekes módon mindkettőt ugyanaz a cég nyerte meg: a német Bauer építőipari óriásvállalat magyarországi leány, a Bauer Magyarország nyerte mindkettőt.

Fotó: Szalai Bálint / Index

Sajnos nem sikerülhettek igazán jól ezek a közbeszerzések, mert csak ők adtak be árajánlatot végül. Így elnyertek egyrészt egy 180 millió eurós szerződést. Ezt először az oroszok 163 millió euróból gondolták megoldani, de az egyetlen pályázó inkább 211 millió eurót gondolt magának, de végül sikerült megegyezni ezek szerint. A másik közbeszerzés kisebb volt, 38 millió eurós. De így összesen áfa nélkül és forintban

nagyjából 75 milliárd forintnyi

szerződéshez jutott a cég.