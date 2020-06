Feleannyiért épül tovább az észak-erdélyi autópálya, mint a mi M4-esünk

Aláírták a Nagyvárad közelében lévő Bihar településen pénteken az észak-erdélyi A3-as autópálya újabb 28,5 kilométeres szakaszának kivitelezési szerződését – jelentette az MTI. Az eseményen, amelyen részt vett Ludovic Orban román miniszterelnök és Lucian Bode szállításügyi miniszter is, elhangzott: a konzorciumnak a tervezést hat hónap alatt, az építkezést további másfél év alatt kell befejeznie, és tízéves garanciát kell vállalnia a munkálatokra.

A román és szlovák cégekből álló Trameco konzorcium 326,5 millió lejért építi meg az új sztrádaszakaszt, forintra átváltva az MTI szerint ez 23,18 milliárdot jelent. A Bihar és Bisztraterebes (Chiribis) közötti új autópálya-szakasz bekerülési költsége így kilométerenként 813 millió forintba kerül.

Összehasonlításként: a legutóbb átadott magyar gyorsforgalmi útszakasz, az M4-es autó Üllő és Albertirsa közötti szakasza 30 kilométeres (tehát nagyjából az új észak-erdélyi autópályával azonos hosszúságú) szakaszát 52 milliárd forintból, tehát kilométerenként 1,73 milliárdból építette meg a Mészáros Lőrinc üzlettársa, Szijj László érdekeltségébe tartozó Duna-Aszfalt Kft. és az Euroaszfalt Kft.

Az új észak-erdélyi autópálya-szakasz története persze korántsem volt problémamentes. Az amerikai Bechtel már 17 éve elkezdte a sztráda építését, de a munkának alig öt százalékát végezte el. A pénteki szerződés-aláíráson elhangzott: szakértői vizsgálatokat végeznek majd, hogy kiderüljön: a Bechtel 2004-ben megépített műtárgyai milyen mértékben károsodtak az elmúlt 16 évben, azokból mit és hogyan lehet használni.

Lucian Bode arról is beszélt, hogy 2020 az észak-erdélyi autópálya éve lesz. Hamarosan átadják az öt kilométeres Bors-Bihar szakaszt, amelyik a mi M4-es autópályánkhoz csatlakozik a határnál. Emellett az ígérete szerint még idén elkészül a 17 kilométeres Maroskece (Chetani)–Radnót (Iernut) szakasz is, pár hete írták alá a Nyárádtő (Ungheni)–Marosvásárhely szakasz szerződését, illetve most hirdették ki az autópálya első Szilágy megyei szakaszának, a Vaskapu (Poarta Salajului) és Magyarzsombor (Zimbor) közötti 13 kilométernek a tervezésére és megépítésére kiírt pályázat nyertesét.

Ludovic Orban miniszterelnök beszédében azt hangsúlyozta, hogy az észak-erdélyi pályát Brassóig kell megépíteni, ahogy eredetileg elképzelték. Kijelentése azért számít újdonságnak, mert a korábbi kormányok lemondtak a Marosvásárhely-Brassó szakasz megépítéséről, emlékeztet az MTI.

A Brassó és Bors között tervezett 415 kilométer hosszú észak-erdélyi autópályából eddig a Kolozsvár mellett elhaladó Magyarnádas–Aranyosgyéres 61 kilométeres szakasz és a Marosvásárhelyhez közel eső Radnót–Nyárádtő közötti 14 kilométeres szakasz épült meg.