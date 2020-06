Milyen bankszámlája és bankkártyája lehet egy gyereknek?

Egyre több szülő kérdezik a Bankmonitor.hu szakértőitől, hogy miként tud a gyermekének bankszámlát vagy bankkártyát igényelni, mert oda tenné fel gyermeke zsebpénzét. Érthető, hiszen a fiatalok körében is kikopóba van a készpénz, az online üzletekben pedig már kizárólag kártyával tudnak fizetni. Ráadásul okos használat mellett a kártya még biztonságosabb is a készpénznél.

A szülők első kérdése rendszerint az, hogy hány éves kortól lehet bankszámlát nyitni egy gyermeknek? Ezt minden bank egyedileg határozza meg a saját számlacsomagjára vonatkozóan, de általánosságban elmondható, hogy a legtöbb gyermekeknek szóló bankszámla 14 éves kortól válik elérhetővé. Létezik azonban olyan megoldás, ahol nincs életkori elvárás, és már a születés napjától kezdve van lehetőség számlát nyitni a gyermek nevére.

Sok olyan gyermekbankszámla létezik, amely gyakorlatilag egyenértékű egy felnőtteknek szóló számlával, és ahol az összes banki funkció – mint például készpénzes és netbanki tranzakciók, utalások, kártyás fizetés stb. – elérhetőek. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a gyermekek számára kifejlesztett számlák bizonyos szolgáltatásokat csak korlátozottan (vagy egyáltalán nem) nyújtanak, aminek célja, hogy megóvja a gyermekeket a meggondolatlan döntések meghozatalától.

Hogyan tehetünk pénzt a gyermekünk bankszámlájára?

A gyermekeknek szóló számlák ebből a szempontból ugyanúgy működnek, mint bármely felnőtt bankszámla. Van lehetőség készpénzes befizetésre, eseti jellegű átutalásra, sőt, állandó utalást is be lehet állítani, ha például a szülő havonta szeretné odairányítani a gyermek zsebpénzét.

Érdemes azonban odafigyelni arra, hogy az egyes tranzakciók milyen költséggel járnak, mert ez minden banknál eltérően működhet, és alacsony egyenleg esetén a felesleges költségek annak igen nagy arányát is kitehetik.

Jár-e bankkártya a gyermekszámlák mellé?

Ez is számlacsomagtól függ. Néhol automatikusan jár elektronikus bankkártya a gyermekszámla mellé, máshol külön kell igényelni hozzá, néhol pedig egyáltalán nem elérhető.

Az életkori megkötés is fontos: általában 14 éves kortól válnak elérhetővé a bankkártyák, így az ennél fiatalabb gyermekek gyakran csak szülői segítséggel tudnak vásárolni. Ha nincs bankkártya a számla mellé, akkor a netbankos utalás és a bankfióki készpénzfelvétel lehetőségei biztosítják azt, hogy a számlán lévő egyenleg használható legyen.

Hogyan tud költeni a gyermek a bankkártyával?

Ha a gyermek rendelkezik bankkártyával, akkor pont ugyanúgy tud költekezni, mint egy felnőtt számlatulajdonos. Van lehetősége bankkártyás fizetésre az üzletek (például iskolai büfé) pénztárainál, de online vásárlást is végrehajthat a kártya segítségével.

Amennyiben a szülő szeretné kontrollálni ennek mértékét, akkor érdemes meghatározni egy megfelelőnek tartott napi vásárlási limitet, akár már a számla megnyitásával egyidejűleg. Ugyancsak adott a gyermek számára az automatából történő készpénzfelvétel lehetősége, így olyan helyeken is költekezhet, ahol nem biztosított a kártyás fizetés.

Milyen költségei lehetnek egy gyermekszámlának?

A bankok általában igyekeznek kedvező díjszabást kialakítani a gyermekszámlák esetében, mégis érdemes odafigyelni, hogy hol milyen feltételekkel nyújtják az egyes szolgáltatásokat. A számlavezetés jellemzően díjmentes (nem mindenhol), viszont a különféle tranzakciók már költséggel járnak.

A legtöbb esetben fizetni kell az utalásokért, bizonyos mennyiség fölött a készpénzfelvételért, de díja lehet a bankkártyának, az SMS-értesítéseknek és a postai úton érkező számlakivonatoknak is. Az egyes konkrét csomagok feltételeiről a bankok honlapján elérhető hirdetményekből lehet tájékozódni. A legmegfelelőbb ajánlat kiválasztásában segítséget nyújthat a Bankmonitor bankszámla-kalkulátora. (Az aktuálisan legolcsóbb 10 magyarországi bankszámlát itt gyűjtöttük össze.)

Kamatozik-e a gyermekszámlán tartott pénzösszeg?

A bankok a legtöbb bankszámlához hasonlóan a gyermekszámlákon tartott összeg után is fizetnek valamennyi kamatot, azonban ennek mértéke a jelenlegi környezetnek megfelelően meglehetősen alacsony.

Arra mégis kiválóan alkalmas a kamatozás, hogy a gyermek megértse a pénzügyek működését, és tisztába kerüljön az alapvető banki fogalmakkal.

Lehet-e a szülő a gyermekszámla társtulajdonosa?

Erre általában nincs lehetőség: a gyermek egyedüli tulajdonosa a bankszámlájának. Ugyanakkor a szülők számos módon felügyelhetik gyermekük bankügyeit, és a döntések meghozatalához (például a napi vásárlási limit módosításához) általában az ő jóváhagyásuk is szükséges. (A bankkártyákkal és bankszámlákkal kapcsolatos visszaélések megelőzéséről itt van szó részletesebben.)

Hogyan ellenőrizheti a szülő a gyermek bankszámláját?

A bevett gyakorlat szerint 18 év alatt még a számlanyitáshoz is szükséges a törvényes képviselő jóváhagyása (és akár kezességvállalása). Ezenkívül előfordulhat, hogy 14 és 18 év között a gyermek csak korlátozott rendelkezési jogot kap a számla fölött, a 14 évnél fiatalabb gyermek számlája fölött pedig egyenesen a szülő rendelkezik.

Ha a gyermek elmúlt 14 éves, van saját bankkártyája és a rendelkezési joga sincs korlátozva, akkor is van lehetőség arra, hogy a szülő ellenőrizze a bankszámlán történő tranzakciókat. Erre alkalmas például a havi bankszámlakivonat, melyen minden aktivitás fel van tüntetve, sőt, némi költség ellenében SMS-értesítést is lehet kérni a vásárlásokról, akár a szülő telefonszámára.

Hogyan működik a netbank a gyermekszámlák esetén?

Az internetbank, illetve a mobilalkalmazás általában a gyermek bankszámlája mellé is elérhető, de előfordulhat, hogy csak limitált funkciókkal. Létezhetnek olyan tranzakciók, melyeket a felnőtt számlák tulajdonosai gond nélkül elintézhetnek elektronikusan, de a gyermekszámlák esetében nem elegendő hozzá a gyermek internetbankos vagy mobilapplikációs hozzáférése, és szülői segítség kell hozzájuk.

Milyen egyéb lehetőségek vannak?

Gyakori jelenség, hogy a szülők szeretnének pénzt félretenni kifejezetten a gyermekeik számára. Erre elméletileg a gyermek bankszámlája is alkalmas lehet, de léteznek ennél célravezetőbb megoldások is. Például vásárolhatnak Babakötvényt a Magyar Államkincstár által vezetett Start-számlára, amely nagyon kedvező hozamú konstrukciónak számít: az állam az így elhelyezett pénzösszegekre az inflációt 3 százalékponttal meghaladó kamatot fizet. Igaz, a bankszámláknál jóval kevésbé likvid megoldásról van itt szó, de cserébe nem fenyeget annak a veszélye, hogy a gyermek meggondolatlanul elköltené az évek során felhalmozott tőkét.

Táblázatban összegyűjtöttük a bankok által jelenleg kínált, gyermekeknek szóló bankszámlákat és legfőbb tulajdonságaikat. Általánosságban kijelenthetjük, hogy viszonylag kedvező díjszabású csomagok ezek, de az egyes költségkategóriákban jelentős eltérések is előfordulhatnak a pénzintézetek ajánlatai között, melyeket az alábbiakban betűrendben felsorolunk és bemutatunk.

Budapest Bank: Hello BB (14-25 év)

A Hello BB számlacsomag igénylésének feltétele, hogy a diák igazolni tudja tanulói jogviszonyát, és 25 évesnél fiatalabb legyen. A számlavezetés díjmentes, amennyiben legalább 10 000 Ft értékben történik kártyás vásárlás az adott hónapban, és ha az ügyfél elektronikus úton kéri a számlakivonatát. Ingyenes továbbá az SMS-értesítés és a postai úton érkező számlakivonat. Ráadásul a sikeres ügyfélajánlások után a bank némi pénzjutalommal kedveskedik az ügyfeleknek.

Erste: Egyszámla (14-18 év)

Az eredetileg felnőtteknek szóló Egyszámla az „Erste Érted” csomagajánlat keretein belül a legalább 14 éves fiatalkorúak számára is elérhető, és válaszható jelleggel kedvezmény vonatkozik a dombornyomott bankkártyára, az SMS-értesítésekre vagy az utalásokra. Díjmentes a számlavezetés és a postai úton érkező bankszámlakivonat.

K&H: Ifjúsági (6-18 év)

Az Ifjúsági számlacsomag már 6 éves kortól is elérhető. Bankkártya 14 éves kor felett jár hozzá, kedvezményes díjjal, sőt, az Ifjúsági csomaghoz tartozó kártya egészen 26 éves korig kedvezményes feltételekkel áll a diákok rendelkezésére. A számlavezetés ennél a konstrukciónál is díjmentes, továbbá a lista szereplői közül itt a legolcsóbb a készpénzfelvétel. Díjmentes a kapcsolódó megtakarítási számla is, melyen különböző célok megjelölésével lehet elkezdeni a takarékoskodást. A K&H mobiltárca, illetve Apple Pay szolgáltatások lehetővé teszik a bankkártya nélkül, okostelefonnal történő fizetést is.

MKB: Extra (14 év felett)

Ez a csomag nem kifejezetten gyermekeknek szól, de már 14 éves kortól elérhető. Számlavezetési díja elvileg nincsen, mégis létezik egy úgynevezett havi díj, melynek összege jelenleg minden esetben 590 Ft. Havi egy alkalommal az MKB ügyfelei számára is díjmentes a postai számlakivonat érkezése.

OTP: Junior (0-24 év)

A bevett gyakorlattól eltérően itt már újszülött gyermekek számára is lehet nyitni Junior bankszámlát. Díjmentes a bankkártya, amely 14 éves kor felett jár, továbbá nem kell fizetni a számlavezetésért és a postai bankszámlakivonatért sem.

Revolut: Junior (7-17)

Kakukktojásként bekerülhet a felsorolásba a Revolut gyermekeknek szóló szolgáltatása is, melyet nemrégiben vezettek be Magyarországon. Ennek lényege, hogy a náluk számlával rendelkező szülők megnyithatnak egy alszámlát a 7-17 éves gyermekük számára. A Junior alszámla mellé külön kártya is jár, de az okostelefonos applikációhoz továbbra is csak a szülő férhet hozzá, így a gyermek például nem tud utalni sem. Díjmentes a számlavezetés és a bankkártya.

Sberbank: Zsebpénz (0-18 év)

A Sberbank gyermekeknek szóló számlája mindenki számára igényelhető, aki még nem töltötte be a 18. életévét. A számlavezetés ennél a konstrukciónál is díjmentes.

UniCredit: Diákszámla (14-18 év)

Az UniCredit gyermekszámlája 14 éves kortól elérhető. Kérnek ugyan némi számlavezetési díjat, de cserébe díjmentes az SMS-értesítés, ami ritkaságnak számít.

