Formabontó módszerrel módszerrel kísérletezett az autótolvaj

Újszerű megoldással sikkasztott el 25 nagy értékű autót az Auto Wallis 25 éves menedzsere, írja a Magyar Nemzet.

Az ötlet nagy vonalakban annyi volt, hogy elviszi cégétől az autókat, és soha nem adja őket vissza. Eggyel pontosabban a gyanúsított fiatal menedzser hamisított is bizonyos papírokat arra, hogy az adott autók miért nincsenek épp a cég Könyves Kálmán körúti telephelyén.

A módszer eleinte sikeresnek is tűnt, összesen 150-250 millió forint közötti értékben nyúlt le 25 darab fiatalabb, 1-3 éves használt autót. Ezek egyébként rendre BMW-k voltak, egy Volvo és egy Skoda kivételével.

Az alkalmazottnak jogosultsága volt bármelyik autó mozgatására, nem kellett hozzá engedélyt kérnie, nem kellett igazolnia az autó használatát a biztonsági szolgálatnak sem. Jellemzően kulccsal, iratokkal együtt vitte ki az autókat, és nem sietett lassacskán tűnt el a 25 kocsi. Mivel hetente 5-10 új kocsi is bekerült a parkolóba, kevésbé volt feltűnő egy-egy autó hiánya.

A megoldás nagyon hasonlít a Fargo című film egyik sikkasztására is, és a lebukás is elég hasonló volt. Arra ugyanis nem volt megoldása a fiatal sikkasztónak, hogy mi lesz a időszaki kötelező leltárnál, hogy lehet ott kimagyarázni hiányt. Le is bukott, a rendőrség elkapta, az ellopott autók mind meglettek. Az elkövető ellen különösen nagy értékben elkövetett sikkasztás gyanúja miatt indítottak nyomozást.

A lap szerint a rendőröknek teljesen egyértelmű volt, hogy egy zárt, kamerarendszerrel, kódos sorompóval, őrszemélyzettel, portaszolgálattal ellátott parkolóból csak belső ember tud ennyi autót ellopni. A gyanúsított egyébként a cég egyik legsikeresebb értékesítője volt, aki azt is kihasználta, hogy az átlagnál több autót adott el, mutatott be vagy vitt ki próbaútra.