A Budport szerint a buta vezetés és a Wizz Air előnytelen kiszolgálása vitte csődbe a Malév GH-t

Itt írtunk arról, hogy végül gyászos körülmények közt szűnik meg a Malév maradéka is, a földi kiszolgálást végző, egykor jó hírű Malév Ground Handling. Az állami tulajdonos, azaz a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) közleményében a megszűnés okainál kitért arra is, hogy nem adhattak újabb ad hoc állami gyorssegélyt a cégnek, mivel egy versenytárs, a Budport bepanaszolta ezt a gyakorlatot az EU-nál, és uniós vizsgálat is indult.

Erre viszont reagált az Indexnek a Budport is. Nyilatkozatuk szerint ők nem a Malév GH ellehetetlenítése érdekében léptek, hanem a tisztességes versenyfeltételekért. A Malév GH egyébként akkora, 4,5 milliárdos állami támogatást kapott, ami meghaladta az árbevételét.

Ezzel szerintük nem tudott élni a Malév GH és az MNV szakmailag gyenge menedzsmentje, akik egyébként rossz átszervezési tervet javasoltak, és átverték az állami döntéshozókat is. Emellett szerintük az állami támogatás jó része a Wizz Airnél kötött ki, mivel a Malév GH számára annyira előnytelen feltételek mellett szolgálta a legnagyobb ügyfelének számító Wizz Airt, ami mellett lehetetlen is lett volna végrehajtani az átszervezést. Alább a teljes közleményük:

"A Budport 2017 nyár végén azért kezdeményezett eljárást az Európai Bizottságnál, mert álláspontja szerint a Malév GH tisztességtelen versenyelőnyhöz jutott azok által az állami támogatások által, amelyben a vállalat évek óta folyamatosan részesült.

A Budport célja soha nem a Malév GH ellehetetlenítése volt, hanem az egyenlő versenyfeltételek megteremtése. Meggyőződésünk, hogy a légi közlekedésben stabil lábakon álló, magas szakmai színvonalú szolgáltatásokkal, tisztességes versenyben kell helyt állni az utasokért.

Az eljárás megindításakor a Malév GH már mind pénzügyileg, mind szakmailag működésképtelen volt. A Malév GH vezérigazgatójának előterjesztésére az MNV Zrt. vezetői 2017 őszén a szükséges átalakítások helyett egy szakmailag megkérdőjelezhető reorganizációs tervvel megtévesztették az állami döntéshozókat.

Ezáltal a társaság olyan rekordösszegű állami támogatásban részesült, amely meghaladta annak éves árbevételét.

A jelek szerint ez a 4.5 milliárd forintnyi állami támogatás két és fél év működés finanszírozására volt elég. Szilárd meggyőződésünk, hogy a magyar állam jelen helyzetben a lehető legfelelősebb döntést hozta, amely a magyar légi közlekedés és a magyar adófizetők javát szolgálja, és a Malév GH hitelezőinek érdekeit is figyelembe veszi.

A Malév GH minden ellenkező híreszteléssel szemben nem a Budport által indított brüsszeli eljárás miatt került lehetetlen helyzetbe, hanem azért mert 2013 óta minden szakmaiságot nélkülöző menedzsmentek irányították a társaságot. Ennek eredményeképpen a működési költségei irreálisan magasak, légitársasági szerződései pedig előnytelen voltak. A Malév GH a legnagyobb ügyfelét a Wizz Air-t, mint „de facto nemzeti légitársaságot” olyan előnytelen feltételrendszerben szolgálta ki, amely mellett a társaság reorganizációja végrehajthatatlan volt.

És még hozzáteszik, hogy "az a Wizz Air, amely a Malév légitársaság ellen 2010-ben tiltott állami támogatás miatt tett panaszt Brüsszelben, az elmúlt években a legnagyobb haszonélvezője volt a Malév GH részére nyújtott tiltott állami támogatásnak.”