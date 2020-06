Jól fial a Vár kormányzati felújítása egy családi érdekkörnek

A Karmelitát is felújító mérnökiroda és egy másik hasonló érdekkörbe tartozó cég egymás után nyerik el a budai Vár renoválásával kapcsolatos új közbeszerzéseket – írja az Mfor.

A műemlékek felújításában jártas Confector Mérnökiroda Kft. 13,3 milliárd forint értékű szerződés keretében dolgozott a Karmelita kolostor, Orbán Viktor miniszterelnök új irodája felújításán. A cég többségi tulajdonosa Holman Sándor, aki az Mfor cikke szerint 1,3 milliárd forintot vehetett ki 2019-ben a cég eredménytartalékából.

Egyéb várbeli sikerei is vannak a cégnek, a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával működő Várkapitányság Zrt. csak idén három közbeszerzésen őket hozta ki győztesnek, pedig más cégek is próbálkoznak. A Budavári Palota déli nyaktagját nettó 4,6 milliárd forintért építhetik meg, a Szent György térre pedig 14 darab növényládát készíthetnek 15 millió forintért.

A Confector Kft.-ben kisebbségi tulajdonos Holman László, akinek az Innova Construm Kft.-ben is van részesedése, a többségi tulajdonos pedig Holman Péter. 2019-ben utóbbi cég is sikeresen szerepelt a Várkapitányság közbeszerzésein: a Mátyás-kút és a Halászfiú szökőkút felújítását nyerték el 278 millió forint értékben. A tenderen ugyanazokat a cégeket előzték meg, amelyeket a Confector is rendszeresen legyőz.