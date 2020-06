Óriási ingatlanüzletet zárt le az MNB alapítványának cége

A közép-európai régió legnagyobb idei ingatlanüzlete zárult le, amikor az MNB Alapítvány vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. érdekeltsége megvásárolta a Globe Trade Centre (GTC) S.A. többségi tulajdonrészét - írja az MTI.

Ahogy korábban az Index is megírta, az Optima által kezelt alap még áprilisban írt alá feltételes részvényeladási szerződést a GTC 61,49 százalékos tulajdonrészének megszerzéséről.

Mostanra az érintett országok versenyhatóságai jóváhagyták a tranzakciót, és ennek nyomán megtörtént a tranzakció pénzügyi zárása.

A magyar alap a GTC többségi részvénycsomagját a 85 milliárd dolláros vagyont kezelő Lone Star Funds amerikai befektetési alaptól vásárolta meg.

A GTC a térség ingatlanpiacának meghatározó szereplője, 6 országban 41 irodaháza és 5 kiskereskedelmi létesítménye van, továbbá számos fejlesztési területe.

A Lengyelországban 1994-ben alapított GTC a varsói és a johannesburgi tőzsdére is be van vezetve, Magyarországon, Lengyelországban, Szerbiában és Bulgáriában 748 ezer négyzetméternyi bérbe adható alapterületű, átlagosan 95 százalékos kihasználtságú ingatlan van Magyarországon és azon kívül a régió több országában.ingatlan van a tulajdonában.

A GTC Magyarország közel 100 ezer négyzetméternyi irodaterületet ad bérbe, világcégek tartoznak az ügyfelei közé, olyan nagy budapesti irodaházak vannak a portfóliójában, mint a Duna Tower, a Center Point, a Spiral vagy a GTC Metro. A Magyarországon 2000 óta jelen lévő GTC további fejlesztési területeket birtokol Budapesten, ezek egyikén már folyik a GTC Pillar irodaház építése.

Az Optima által kezelt vagyont az MNB alapítványai anno a jegybanktól kapták, akkoriban komoly vita is volt arról, hogy ez az átadás után is közpénznek számít-e. Az MNB és a Fidesz értelmezése szerint nem volt az, ezért az alapítványok egy ideig nem is voltak hajlandóak kiadni a szerződéseiket, egészen addig, amíg erre a Kúria és az Alkotmánybíróság nem kötelezte az alapítványokat.

Az MNB nem sokkal az Optima nagy ingatlanpiaci üzlete előtt, április másodikán jelentette be, hogy 250 milliárd forintot , vagyis az ingatlanbiznisznél egy kicsit nagyobb összeget osztalékként befizet a költségvetésbe, hogy ezzel járuljon hozzá a kormány válságkezelő intézkedéseihez, kedden pedig újabb lépéseket jelentett be.