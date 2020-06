Le is tartóztatták az egyik legnagyobb német cég főnökét

Kedden le is tartóztatták az egyik legnagyobb német vállalat, a digitális fizetési megoldásokban utazó Wirecard főnökét. Pontosabban Markus Braun csak volt főnöke a vállalatnak, múlt héten ugyanis már felfüggesztették. A fő gond az, hogy eltűnt csaknem 2 milliárd euró a cégből vagy eleve csak papíron létezett.

Az egyik legnagyobb német tőzsdei vállalat, a Wirecard éves auditján 1,9 milliárd euró hiányt találtak. Akkor még úgy volt, hogy a pénz meglehet a Fülöp-szigeteki BDO Unibanknál. Az állítás azonban rögtön bűzleni kezdett, mert a bank közleményt adott ki, miszerint a Wirecard nem is az ügyfelük, ellenben egy alkalmazott egy magánakciója keretében hamis dokumentumokat állított ki a nevükben. A Wirecard részvényei a hírekre meredeken zuhantak, ami további likviditási problémákhoz vezetett.

A cég most közölte, erős a valószínűsége annak, hogy a korábban emlegetett 1,9 milliárd eurós pénzügyi alap nem is létezik. A Moody's hitelminősítő a hírekre reagálva visszavonta a Wirecard minősítését, mert úgy látja, nem elégségesek, nem megfelelőek a rendelkezésre álló, a cég helyzetét leíró adatok ahhoz, hogy bármilyen reális értékelést lehessen róla adni jelenleg.

A Wirecard részvényei hétfőn folytatták a zuhanást a frankfurti tőzsdén, kora délutánra értékük közel 40 százalékát vesztették el. Egyhetes távlatban a zuhanás mértéke már eléri a 90 százalékot. A cég hiteleit hétfőn gyorsan bóvli kategóriába sorolta Moody's hitelminősítő.

Felix Hufeld a BaFin (a legnagyobb német pénzügyi szabályozó) vezetője úgy nyilatkozott az ügyről, hogy:

Ez egy teljes katasztrófa. Szégyen, hogy ilyesmi egyáltalán megtörténhetett.

Elég valószínűtlen, hogy Braun egy ilyen horderejű ügyet egyedül tudott volna intézni, mellette egyébként három másik menedzsert vizsgál most a német ügyészség. Jan Marsaleket, a cég délkelet-ázsiai főnökét is felfüggesztette a cég, hétfőn ki is rúgták.