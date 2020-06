Az Airbnb vezére szerint vége a szelfikért való sorakozásnak

Soha nem lesz már olyan az utazás, mint a kornavírus előtt, jósolta Brian Chesky az Axiosnak adott interjújában. Chesky az Airbnb egyik alapítója és mostani főnöke is.

A cég adatai alapján a mostani járvány jobban megváltoztatta az emberek utazási szokásait, mint a 2008-as válság. Szerinte az emberek most nem szállnak repülőre, nem mennek külföldre, nem mennek igazán nagyvárosokba, nincsenek üzleti utak. Ehelyezz az emberek

Autóba ülnek. Olyan településkre látogatnak el, amik 200 mérföldre (321 km-re) vagy közelebb vannak. Ezek általában nagyon kis közösségek. Magánlakásokban szállnak meg és tovább maradnak.

Chesky szerint az emberek ettől még egyszer újra repülőre fognak ülni, csak nem oda akarnak majd repülni, ahova eddig. Azaz leginkább abban gondolja a nagy változást, hogy a korábbi korábbi legnépszerűbb nagyvárosi turistacélpontok lesznek kevésbé vonzóak az embereknek. Ehelyett szerinte kiegyenlítettebb lesz a turisták eloszlása, kisebb közösségekbe, akár nemzeti parkokba utaznak majd inkább a fogyasztók.

Elmondása szerint eddig a "tömegturizmus" mindössze "50 vagy száz" nagyvárosra korlátozódott. "Mindenki Rómába, Párizsba, Londonba ment, a szállodai negyedben szállt meg és felszállt az emeletes buszra. Sorokba állva várakoztak, hogy szelfizhessenek egyet egy nevezetesség előtt."

Szóval szerinte ez nemzeti parkok nagyobb látogatotságát is hozhatja, mivel a legtöbb ember 200 mérföldes közelében akad nemzeti park, ezek ráadásul elég olcsó nyaralésok és nem kell hozzájuk repülni. Chesky szerint az üzleti utak is vissza fognak esni, hiszen sokan felismerik majd, hogy nem kell feltétlenül személyesen is odarepülniük egy megbeszélésre. Például ezt az interjút Zoomon oldották meg.