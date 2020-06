QR-kódos fizetést vezet be az OTP

Az azonnali fizetésre épülő új mobilfizetési fejlesztést vezetett be az OTP Mobil és az OTP Bank: az internetbankon keresztül is használható lesz az azonnali fizetés QR-kód olvasása, vagyis

a QR-kód lefotózásával is lehet fizetni

– jelentette be Csányi Péter, az OTP Bank ügyvezető igazgatója a pénzintézet online háttérbeszélgetésén hétfőn Budapesten. A fejlesztéssel a kártyaadatok megadása nélkül hajthatók végre a tranzakciók, amelyek eredményéről azonnal visszajelzést küld a rendszer. A megoldás első körben online, a SimplePay felületeken válik elérhetővé.

Csányi Péter azt mondta, nyitottak más pénzintézetek megkeresésére, így akár más internetbanki felületen is elérhető lehet a fejlesztésük. A terveik szerint ez a megoldás a jövőben külön alkalmazásban is elérhetővé válik. Az OTP digitális stratégiája szerint banktól független szolgáltatásként tud terjedni a piacon a fejlesztés. A jelenlegi 20-25 százalékos lakossági készpénzmentes (elektronikus) fizetési tranzakciók aránya 10 év alatt várhatóan 50 százalék körülire nőhet, amihez az új fizetési megoldás is hozzájárul az ügyvezető szerint.

(MTI)