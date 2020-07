Nagyon kevés katás szüneteltette a tevékenységét

A járvány miatti korlátozásokat jelentős részben a katás vállalkozók szenvedhették meg, erről itt olvashat bővebben. Egyrészt azért, mert számos katás vállalkozó dolgozik olyan iparágakban, amiket a korlátozások jobban hazavágtak.

Hivatalos bikkfanyelven A kata hivatalos elnevezése: kisadózó vállalkozások tételes adója. Katás = kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya.

Másrészt a kata egy súlyosan elszúrt adófajta lett, akár százezres nagyságrendben is lehetnek olyanok, akik valójában sima munkavállalók, de ezzel a katás trükkel lényegesen kevesebbet adóznak. Erre egyébként az állam is rájött, csak visszacsinálni a hibát már lényegesen nehezebb. A katásnak álcázott munkavállalókat pedig lényegében ingyen lehet azonnal kirúgni, ami egy válságnál külön kevéssé szerencsés.

Most Szél Bernadett független képviselő egyebek mellett kikérte a NAV-tól, hogy hány katás akarta szüneteltetni a tevékenységét a korlátozások alatt. A válaszból az derül ki, hogy a durván 400 ezer katás vállalkozó közül csak nagyjából a tizedük, 42 181 fő szüneteltette a tevékenységét.

Emögött nem feltétlenül az áll, hogy a többieknek bőven voltak még bevételeik, számos más tényező is közrejátszhatott abban, ha valaki nem kezdte el ezt a folyamatot intézni. Sokan várhattak arra, hogy lebegtetett későbbi mentőcsomagoknak része lesz ez is, hiszen a például a turizmusban rengeteg katás dolgozhat. Másnak lehet, hogy önhibáján kívül még számlát kellett kiállítania áprilisban, megint mások tarthattak az átfutási időtől is. Ha valaki mondjuk március végén eldöntötte, hogy szünetelteti a katás tevékenységét, azt lehet, hogy áprilisban veszi csak tudomásul a NAV, és az adózó még májusban is fizethet a kata miatt.

Visszatérve a képviselő által kikért adatokra, ebből a 42 ezerből június 22-ig a harmaduk, 14 226 katás jelentette be, hogy most már újra működne, elég volt a szüneteltetésből. 6626 embernek pedig megszűnt a katás jogviszonya, de ebben benne vannak azok is, akik meghaltak vagy megvonták tőlük a kata. Itt olvashatja el teljességében a NAV válaszát.