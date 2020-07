Törölték a repülőmet, de miért nem kapom vissza a jegy árát?

Törölték a repülőjáratát, mégis kilátástalan küzdelmet folytat a jegy árának visszaszerzéséért? Nyugodjon meg, nincsen egyedül. Vagy ez egyáltalán nem megnyugtató?

Kellő empátiával érdemes megjegyezni, hogy amit március eleje óta a légitársaságok átélnek, az tényleg nem semmi. Vannak szektorok, így például az éttermek, amelyeknek a vírus megjelenésével leállt a bevételtermelése, de a legrosszabb helyzetben azok az ágazatok voltak, amelyek új bevételt már nem termeltek, de még a korábban realizált forgalmukat is részben vissza kellett szolgáltatniuk.

Vagyis elsősorban a repülőtársaságoknak, de egyes utazási irodáknak is azért kellett nagy költséggel embereket és rendszereket működtetniük, hogy a már befolyt árbevételből minél többet visszautaljanak az ügyfeleiknek. A légi forgalom például a járvány alatt 5-10 százalékos szintre olvadt, a sok meg nem valósított, de már kifizetett utazás ellenértéke viszont visszajárt. Az EU azt is hamar tisztázta: a döntés az ügyfélnél van, és ha ő a pénzét kéri, azt vissza kell adni.

Ezt a helyzetet a legtöbb józan gondolkodású utazó azért alighanem empátiával, türelemmel kezelte, vagyis miközben azt mindenki érezte, hogy amennyiben a szolgáltatás nem valósult meg, a pénz visszajár, de a megfelelő és transzparens tájékoztatás esetén a késlekedés, a lassú feldolgozás elfogadható volt.

Csakhogy a légitársaságok sok esetben eléggé nemtelen gyakorlatokat is folytattak, indokolatlanul bosszantották az ügyfeleiket. Saját személyes tapasztalatom alapján íme három ilyen eset.

Már bőven a tomboló járvány és az európai korlátozások, határlezárások idején is elindult olyan gépem, amelyiknél ugyan az utasoknak aligha lehetett reális a londoni utazás, de a légitársaságnak megérte megjáratni oda-vissza, akár üresen is a gépet, csak ne kelljen visszaadni a már kifizetett jegyek árát.

Jártam úgy is, hogy a légitársaság már kihirdette, hogy az áprilisi jegyeket már költségmentesen lehet módosítani, de a május elsejei hosszú hétvégére időzített családi utunk április 30. és május 4. között lett volna, és a visszaútra már nem volt ingyenes a módosítás. Így hiába szerveztem volna át szívesen a brüsszeli barátaink meglátogatását október 23-ra, 90 ezer forint ráfizetéssel már elálltam ettől. A kekeckedéssel alighanem a légitársaság is rosszul járt, mert végül törölni kellett a járatot, de elment a kedvem az átszervezéstől, a pénzt kértem.

Végül olyan esetem is volt, hogy a járat törlése után a légitársaság először korrekten értesített a lehetőségeimről (voucher, átfoglalás, pénzvisszatérítés), ám miután megfelelően végigzongoráztam a visszatérítési igény bejelentését, sőt, a légitársaság meg is írta, hogy vette az üzenetet, csak a türelmemet kéri, mégis újból és újból megkaptam az eredeti üzenetet az opcióimról.

Tapasztalatom szerint a légitársaságok egyelőre tehát nem igazán fizetnek, van, amelyik fel sem dolgozza a „refund”-igényeket. A magyar Okosutas.hu idézi például a brit Which azon felmérését, amely szerint a legrosszabb a Ryanairnél a helyzet. Magam például 70 napja kaptam legutóbb üzenetet egy visszaigénylésemről, de még abban is csak a türelmemet kérik a késlekedő feldolgozás miatt:

Az Okosutas.hu hazai szakportál nagyon sok ilyen esetet bemutat, amelyek arról szólnak, hogy bár jogszabályi kötelezettségük a légitársaságoknak a törölt járatok repülőjegyének 30 napon belüli visszatérítése, a cégek ezt nem teszik meg. Nekik ugyanis a túlélés a céljuk, és legfőbb törekvésük, hogy valamiképpen lassítsák a készpénzállomány krónikus apadását.

Természetesen az utasnak is maradnak nógatási eszközei:

Az Index.hu június 15-én megkeresett néhány légitársaságot (EasyJet, Lufthansa-csoport, Ryanair, Wizz Air), illetve a tapasztalatunk szerint hasonlóan nehezen elérhető, de a visszatérítésekben gyorsabb és transzparensebb Booking.com szállásközvetítőt kérdéseinkkel.

Körkérdésünkre a Lufthansa és az EasyJet egyáltalán nem válaszolt, a többiek közül a Wizz Air elmondta, hogy ő automatizálta az igények feldolgozását, és ennek köszönhetően a legtöbb esetben 30 napra csökkentette az átfutási időt. A cégnél a folyamatok automatizálásának köszönhetően nem kellett új munkaerőt felvenni, sőt azt hallottuk, hogy még kevesebb élőmunkaerőre volt szükség.

A cég azzal igyekezett simítani a likviditását, hogy amennyiben valaki türelmes és megelégszik a pénz céges felhasználásával, akkor a cég a törölt járatok esetében az eredeti jegyár 120 százalékát tölti fel az ügyfél Wizz számlájára. Az összeg a következő 24 hónapban fordítható jegyekre vagy a cégen keresztül elérhető termékekre. Ha az ügyfél mégis a visszatérítési lehetőséget választotta, akkor ez az ügyfelek tapasztalata szerint lassabb, de mint a Wizz Air írta:

Az amúgy kiváló pénzügyi erőben levő, de mégis késlekedő Ryanair is arról biztosított minket, hogy

Azt azért nem tagadta a cég, hogy a készpénz-visszatérítés folyamata hosszabb ideig tart, mivel mint írták, a szokásos törlések tízezerszeresét kell feldolgozniuk, és az egészségügyi óvintézkedések (home office) miatt kevesebb alkalmazott van az irodákban.

A Ryanair is igyekszik a vouchereket javasolni, mondván, aki a következő 12 hónapon belül nem használja fel azokat, az sem kockáztat, mert majd akkor is kérheti a készpénzes visszatérítést.

– szólt még egy idézet, bár a szakportálok szerint a jól hangzó mondat ellenére ez sokkal inkább vouchereket és nem készpénzutalásokat jelentett eddig.

Mindenesetre bármennyire is idegőrlő a folyamat, a cég azért azt kommunikálja, hogy helyt fognak állni.

Szállások

Megkérdeztük a tapasztalatokról a Booking.com szállásközvetítőt is, mert olvasóink sok szállás vissza nem térítéssel kapcsolatos észrevételt is jeleztek. A cég hozzáállása – válaszai alapján – annyiban sokkal szimpatikusabb, hogy a Booking.com igyekszik nem pusztán a szerződésekre fókuszálni, hanem a légitársaságokkal ellentétben azt is igyekszik mérlegelni, hogy mit mond a WHO és az illetékes helyi hatóságok a helyzetről, azaz vannak-e állami utazási korlátozások, vagyis a cég rugalmasabban kezeli a tartózkodás időpontjának megváltoztatását, a jövőbeni szálláslehetőség jóváírásának megszerzését vagy a foglalás megszüntetését.