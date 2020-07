Műanyag kajásdobozokban dugdostak 168 millió forintot az adócsalók

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói egy nemrég lekapcsolt bűnszervezethez köthető ingatlanban tartottak házkutatást, ahol a hatóság bankjegykereső kutyái, Cappy és Thor 168 millió forint, bűncselekményből származó készpénzt szagoltak ki a padláson, derül ki az adóhatóság Facebook-bejegyzéséből. Az elrejtett pénz mellett egy ötvenmilliós luxusautót is sikerült lefoglalni a bűnbandától.

A NAV nyomozói még márciusban ütöttek rajta a munkaerő-kölcsönzésben érdekelt bűnszervezeten. A cégháló több száz munkavállalót közvetített nagyvállalatoknak, autóipari beszállító multiknak, adót és járulékot azonban nem fizetett a foglalkoztatottak után, kétmilliárd forint kárt okozva ezzel a költségvetésnek. A mostani akció célja a további bizonyítékgyűjtés és a bűncselekményből származó vagyon felkutatása volt.

Milliók kerültek az államkassza helyett a padlásra 🐶💶🏠 Négylábú munkatársaink megcáfolták a régi mondást, miszerint a... Gepostet von Nemzeti Adó- és Vámhivatal am Donnerstag, 2. Juli 2020

A szervezet irányítójának ingatlanában tartott házkutatáson a NAV nyomozóinak a Nemzeti Nyomozó Iroda bűnügyi technikusai és a Bevetési Igazgatóság kábítószer-, cigaretta- és bankjegykereső kutyái is segítettek.

Cappy és Thor a látszólag üres padlástérben magabiztosan szagolták ki az elrejtett, gondosan becsomagolt bankjegyeket: összesen 84 köteg húszezrest, 168 millió forint értékben.

A készpénz mellett egy 50 milliós luxusautót is lefoglaltak a nyomozók. A NAV korábbi akciójában már csaknem egymilliárd forint értékben zárolt bankszámlákat, ingatlanokat és követeléseket, most ismét jelentős vagyont sikerült elvonni a bűnözőktől a költségvetést ért kár megtérítésére. A szervezet irányítója és társa jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik.