Napokon belül jöhet az Airbnb budapesti megregulázása

Napokon belül szigorodhat az Airbnb hazai szabályozása, írja a Világgazdaság. A szállodások, pontosabban a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége lobbizott azért a kormánynál, hogy a kevéssé szabályozott airbnb-s piac azonos feltételekkel és kötelezettségekkel működjön, mint a szállodás.

A legerősebb változtatás az lehet, hogy

évi 120 napban korlátoznák

Budapesten az ilyen típusú lakáskiadást.

A Fővárosi Önkormányzat is támogatja a rövid távú lakáskiadás korlátozását, ugyanis szerintük az ilyen lakáskiadás is felelős azért, hogy drágák a budapesti lakások, szűkül a lakáscélú ingatlanok piaca. Hasonló konstrukció több országban létezik, Londonban például 90 napban korlátozzák egy naptári évben az olyan lakások kiadását, amelyek nincsenek külön bejelentve a hivatalnál mint rövid távon kiadott ingatlanok.

Fotó: Airdna.co Ezer kiadó airbnb-s lakás megjelenítése a VI. kerületből.

Az airbnb-sek gyorsan megpróbáltak egy saját tervezetet is mutatni a kormánynak, és többek közt azzal érvelnek, hogy a szállodák és az Airbnb nem is egy piac, nem is egymás versenytársai. Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének (MAKE) elnöke szerint ez a rövid távú lakáskiadás több ezer családot tart el, és erősíti a középosztályt. Egy ilyen korlátozás viszont tönkretenné őket, és a turisták sem szeretnének ilyen változtatást, és inkább Bécsbe vagy Prágába mennek majd.

A szállodások pont az ellenkezőjét emelik ki, szerintük az Airbnb üzletág többségében már nem magánemberek kezében van. Emellett az elmúlt években a budapesti hotelkapacitással egyenlő volumenű kínálat épült már ki ebben a szegmensben.

A szállodák szerint a rövid távú lakáskiadás korlátozását már régebb óta próbálják elérni, de mostani korlátozások miatt kialakult válság felgyorsította az eseményeket. A lap megkereste Rogánékat, azaz a Magyar Turisztikai Ügynökséget az ügyben. De csak annyi választ kaptak, hogy „az egyeztetések megkezdődtek”.

Ahogy korábban írtuk, az elmúlt években rendkívül megszaporodtak a rövid távon (jellemzően turistáknak) kiadott lakások Budapesten, 2015 óta közel a duplájára nőtt az Airbnb-n hirdetett lakások száma, jelenleg több mint 9000 lakást kínálnak így, jellemzően a belső kerületekben. A kormány a szigorítás feltételeinek kidolgozásával a Magyar Turisztikai Ügynökséget bízta meg. A csalásokról ebben a cikkünkben írtunk bővebben.