Külföldről hazatérő magyarok és a babaváró hitel: ezeket kell feltétlenül tudni a 10 millió forint igényléséhez

Az elmúlt hetekben egyre többen fordultak a Bank360.hu szakértőihez azzal a kérdéssel, hogy külföldről való hazatéréskor, külföldi munkaviszonnyal van-e lehetőség, és ha igen, mi a módja a babaváró támogatás igénylésének. Pénzügyi szakértő segít megválaszolni a leggyakrabban feltett kérdéseket: mire van szükség, ha külföldi munkavállalás után hazajönnénk és babaváró hitelt igényelnénk? Milyen feltételeknek kell megfelelni? Milyen további állami támogatásokat vehetünk igénybe az itthoni családalapításhoz?

A járvány alatt több rendeletmódosítás célozta meg a babaváró hitel igénylés egyszerűsítését, könnyítését. A változások egy része a külföldről hazaköltöző fiatal házaspárok számára teszi egyszerűbbé az igénylést, nem véletlen, hogy a Bank360.hu pénzügyi szakportálhoz is egyre több erre vonatkozó kérdés érkezik. Legtöbben arra kíváncsiak, hogy van-e lehetőség először ingatlant vásárolni, hazaköltözni, majd ezután elkezdeni dolgozni, mindezt a babaváró hitel segítségével. Az alábbi cikkben azt járjuk körbe, hogy erre milyen feltételekkel van lehetőség.

Változóan érintette a módosítás a hazaköltözőket

A június közepétől hatályos módosítások szerint arra továbbra sincs lehetőség, hogy a hazaköltözés után közvetlenül vagy akár még külföldön beadjuk a hitelkérelmet, mivel az igénylés továbbra sem működik magyarországi tb-jogviszony nélkül.

A közelmúltban hazaköltözők viszont feleannyi idő alatt juthatnak támogatáshoz, mint korábban, mivel az igénylést megelőzően 180 nap helyett elég 90 nap folytonos hazai tb-jogviszonyt igazolniuk. Fontos részlet ide kapcsolódóan, hogy a saját magunk után befizetett egészségügyi hozzájárulás nem jelent tb jogviszonyt. Ezenkívül - és ebben nincs változás -, hogy bejelentett magyarországi lakcímet is igazolni kell az igényléshez. A változások további részletei itt olvashatók.

Ahogy az itthoniaknak, úgy a sikeres igényléshez további feltételeknek is meg kell felelniük külföldről hazatérő pároknak:

az igénylést csak házaspárok adhatják be, együttes igénylőként,

mindkettejüknek rendelkezni kell magyarországi lakcímmel,

egyik fél sem lehet büntetett előéletű, és nem lehet köztartozásuk sem,

nem szerepelhetnek a negatív adóslistán aktív tartozással,

legalább az egyik félnek három éves összefüggő tb jogviszonyt kell igazolni - ha szünet van a jogviszonyban, akkor ez összeadva nem lehet hosszabb 30 napnál,

az igénylést megelőző 90 napról magyarországi tb jogviszony igazolására van szükség. Az igénylés pontos menete ezen az oldalon található.

Az utolsó két pont alapján külföldről hazatérve csak akkor tudjuk felvenni a babaváró hitelt, ha előbb munkába állunk, és kivárjuk a 90 napot, ami általában a próbaidőnek felel meg. Fontos, hogy a könnyítés csak a hazaköltözés utáni időszakra vonatkozik, emellett továbbra is vizsgálják, hogy három évre visszamenőleg megvan-e az elvárt jogviszony, akár külföldi, akár magyarországi a munkaadónk.

Ha ebben az időszakban külföldön és itthon is dolgoztunk, akkor mindkettőt igazolni kell. A hazai jogviszonyról szóló igazolást akár online is kérhetjük, viszont a külföldi jogviszonyról az adott ország társadalombiztosítója tudja kiállítani a szükséges dokumentumot. Ha valamelyik hiányzik, vagy nem tudunk három év folytonos jogviszonyt igazolni, akkor elesünk a babaváró támogatástól. Az online jogosultság ellenőrző űrlappal egy perc alatt ellenőrizhetjük a Bank360.hu Babaváró Hitel Kalkulátorán, hogy megfelelünk-e a babaváró hitel alapfeltételeinek, a tb jogviszonyra vonatkozó részletek pedig ezen az oldalon olvashatók.

Nincs ennél könnyebb út?

Választhatunk más utat is a hazaköltözéshez, ha nem szeretnénk várni 90 napot az igénylés előtt. Igényelhetünk például csokot is, ami kifejezetten ingatlanvásárlásra használható fel, és a hazatérésre vonatkozó feltételek is egyszerűbbek: a csoknál a külföldről hazatérőknek elegendő nyilatkozatot tenni arról, hogy a szerződéskötést követő fél éven belül (180 nap) hazai tb jogviszonyt fognak létesíteni.

A fentiek alapján akár úgy is felvehetik a támogatást az itthon megvásárolt lakáshoz, hogy csak külföldi munkaviszonyt tudnak igazolni. Ezzel kapcsolatban június közepétől lépett életbe egy könnyítés azok számára, akik Nagy-Britanniából vagy Észak-Írországból szeretnének hazatérni - számukra a külföldi tb jogviszony igazolás során a méltányossági eljárás lehetősége is adott. Tehát, ha a hitelintézet a tb jogviszony nem megfelelősége miatt utasít el, akkor a területileg illetékes kormányhivatal kiállíthat a jogviszony fennállásáról egy határozatot.

Emellett a csoknál olyan feltételekkel is kell számolnunk, amelyekkel a babaváró hitelnél nem:

a csok támogatás összege nem biztos, hogy elég az ingatlanvásárláshoz, mert az a meglévő és/vagy a vállalt gyermekek számától függ (egy gyermek után például maximum 600 ezer forintot igényelhetünk),

a csok mellé igényelhető kamattámogatott lakáshitelhez legalább két gyermeket kell vállalni,

a választott ingatlannak meg kell felelnie a csok feltételeinek - ezekről részletes leírást is találhatunk a Bank360.hu oldalán,

a csokos ingatlanra tíz évre elidegenítési tilalom kerül, illetve kiadni sem lehet, amíg él a támogatási szerződés.

Mindent összevetve a babaváró hitel egy egyszerűbb konstrukció, mely a külföldről hazatérőknek csak hazai munkavállalás után elérhető, a csok pedig egy kötöttebb támogatási forma, ahol az igénylést akár a hazaköltözés előtt is elindíthatjuk. Mielőtt belevágunk az igénylésbe, érdemes alaposan tájékozódni a csok feltételeiről.

Mindkét támogatási formánál a már meglévő vagy a tervezett gyermekekhez van kötve a támogatás, tehát értelemszerűen azoknak éri meg beadni az igénylést, akiknek már van gyermeke, illetve akik családalapítás előtt állnak.

A támogatások össze is vonhatók

Lehetőség van akár a két támogatási forma együttes igénylésésre is, így az elérhető legmagasabb támogatási összeg 35 millió forint. Ez a kamattámogatott babaváró hitelből (legfeljebb 10 millió forint), a vissza nem térítendő csok támogatásból (legfeljebb 10 millió forint), valamint az emellé igényelhető kamattámogatott lakáshitelből (legfeljebb 15 millió forint) adódik össze. Az együttes igénylésre csak akkor van lehetőség, ha mindkét feltételrendszernek megfelelünk.

Ha mindenképp lakásvásárlás a cél, akkor a piaci hiteleket is érdemes összehasonlítani, külföldi munkaviszonnyal ugyanis elérhető lehet egy hagyományos lakáshitel, vagy akár szabad felhasználású jelzálogkölcsön is. Bár az állami támogatás hiánya miatt piaci kamatot kell fizetni, cserébe elég 3-6 hónapos munkaviszonyt és állandó jövedelmet igazolni, a megvásárolt ingatlant pedig bármikor eladhatjuk, vagy kiadhatjuk. Nem egyszerű a döntés, de a feltételek összehasonlítása és a pontos összehasonlítás a Bank360.hu Szabad Felhasználású Hitel Kalkulátorával egyszerűbbé teszi a választást a termékek között.

Ha újra külföldre költöznénk, elveszíthetjük a támogatást

Ha állami támogatás segítségével költözünk haza, akkor nem érdemes újra külföldre menni hosszabb távon, mivel ez szinte biztosan a támogatás elvesztésével jár. A babaváró hitelnél

a kamattámogatást,

a gyermekvállalási támogatást, valamint

a törlesztés szüneteltetés lehetőségét

is elveszíti az igénylő házaspár, ha mindkettejüknek megszűnik a magyarországi lakcíme. Ha csak az egyik fél hagyja el hosszabb időre az országot, például munkavállalás miatt, az nem jelent problémát.

