Teljesen jóhiszemű kisadózókat is szétszívathat a kata szigorítása

A kormány fel akar lépni azok ellen a cégek ellen, amelyek a dolgozók bújtatott foglalkoztatásra használják a katás adózást. Az ötlet jó, de az alapproblémát jelentő magas adóéken nem változtat, a fűnyíróelven működő szigorítási terv egy csomó jogkövető kisadózót is ellehetetlenít, ráadásul a mostani gazdasági helyzetben még azokat is rosszabb helyzetbe hozhatja, akiknek az érdekében elvileg eljárnak. A NAV-nak vannak olyan adatai, amelyek segíthetnének egy jó reform kidolgozásában, és az érintetteket is meg lehetne kérdezni, de ilyen törekvéseknek egyelőre semmi jelük.