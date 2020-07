Aláírta Áder János a kata szigorítását

Elrendelte a központi költségvetés megalapozásáról szóló törvény kihirdetését Áder János köztársasági elnök hétfőn, írta az MTI.

Az Országgyűlés július 3-án fogadta el a központi költségvetés megalapozásáról szóló törvényt, amely szigorítja a kisadózó vállalkozások adózására (kata) vonatkozó szabályozást is. A törvény szerint, ha egy katás egyéni vállalkozó 3 millió forint fölött számláz ugyanannak a megrendelőnek, akkor 40 százalékos különadót kell befizetnie.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE), azt kérte Áder Jánostól, hogy küldje vissza a törvényt az Országgyűlésnek, mert szerintük több pontatlanság is szerepel benne, és az is problémás, hogy a 40 százalékos büntetőadó a számításaik szerint egy hatszoros adóemeléssel ér fel, amelyre még nem volt példa. Az Adótanácsadók Egyesülete is élesen bírálta a kataszigorítást, amely szerintük a tisztességesen adózó katásokat is bünteti majd.

Áder is jelezte, hogy az elmúlt napokban több szakmai szervezet kérte, hogy a törvényt megfontolásra küldje vissza az Országgyűlésnek, mert szerintük túl nagy terhet ró a "katás" vállalkozókra.

Áder János leírja, hogy 2013-ban az új adónem bevezetésekor az volt a törvényalkotó célja, hogy a sajátos piaci helyzetű, főként a lakosságot ellátó mikrovállalkozásokat támogassa. Ez a cél most sem változott, de az elmúlt években néhány nagy cég visszaélt a szabályozás nyújtotta lehetőségekkel - szögezte le.

Úgy vélte, a törvénymódosítás most ezt a jogszabályi kiskaput zárja be úgy, hogy a több mint 300 ezer kisadózó semmiféle változást nem fog tapasztalni.