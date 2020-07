Gázt talált a Mol Pakisztánban

Támogass te is!

A MOL gázt és kondenzátumot, más néven gázcsapadékot talált Pakisztánban, adták hírül a tőzsde felületén. A TAL Blokk operátoraként, a Mamikhel South-1 kutatófúrás sikeresen elérte a 4939 m talpmélységet 2020. május 20-án. A cég történetében ez a 13. találat Pakisztánban és a 10. találat a TAL Blokkban. A TAL Blokk egy óriási olajmező Pakisztán északnyugati részén, a Mami Khel pedig egy ottani hegycsúcs, ennek közelében lehetett a találat.

Nagy öröm számomra legújabb pakisztáni találatunk, amely a TAL koncesszió mélyebb rétegeiben nyit újabb lehetőségeket számunkra. Emellett a Mamikhel S-1 felfedezés tovább erősíti a térség energiabiztonságát. Ezúton is szeretném megköszönni partnereinknek és Pakisztán kormányának, hogy támogatják a MOL-t a munkájában.”

- mondta Berislav Gaso, MOL-csoport Kutatás-Termelés Ügyvezető Igazgató.

Hagyjuk az udvariaskodást, szénhidrogén-híreimet kőolajegyenértékesben kérem

A Lockhart és Hangu formáció a tesztelés során 6516 hordó kőolajegyenérték per nap (16,12 millió köbláb per nap, illetve 3240 hordó per nap) szénhidrogént termelt, a kút további tesztelése folyamatban van. A MOL operatorként naponta 89 ezer hordó egyenértékű szénhidrogént termel ki a TAL Blokkban, amelyben 8,4 százalékos a részesedése. Itt a partnereink a OGDCL, PPL, POL és GHPL. A MOL 21 éve termel ki szénhidrogéneket Pakisztánban, négy helyi blokkban van részesedése.