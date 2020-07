Kirúgták a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkárt

A friss Magyar Közlöny szerint kirúgták Szepesi Balázst, a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkárt.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Szepesi Balázs

Pontosabban ma már fel is mentették Palkovics miniszter javaslatára. Holnaptól pedig azonnal a helyére lép egy főosztályvezető, Dobos Balázs. A minisztérium talán legfontosabb területén történik ez a hirtelen csere, a Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős Államtitkárságon.

SzepesiBalázs némileg más jellegű felkészültséggel rendelkezett, mint a felettesei, 1999-ben diplomázott a CEU-n, 2007-ben ugyanott PhD-t szerzett. Eggyel korábban is dolgozott már a mostani vezetésnek, 2010-2012 között a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezetője volt, feladata a Parlamenti és Gazdaságstratégiai államtitkárság stratégiaalkotási, elemzési tevékenységének irányítása volt.

Bejelentettek egy másik cserét is a közlönyben, de ott nem kellett ennyire rohanni. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár is megy a minisztériumból, de nála megvárják, amíg lejár a megbízatása július végén. Az ő utódját nem jelentették be. Horváth valószínűleg inkább Miskolcra akar menni rektornak.