Százezer forint fölött van egy éjszaka Tiborcz kastélyszállójában

Nyitási akcióval indul Tiborcz István turai kastélyszállója, de még a kedvezményes áron is az ország egyik legdrágább hotelje lesz a miniszterelnök vejének kastélya, írja az Mfor. A 19 szobás turai kastélyszállóba ettől a héttől kezdve lehet szobát foglalni, azonban mélyen a zsebébe kell nyúlniuk azoknak, akik Tiborcz szállodájában szeretnének megszállni. Még a legegyszerűbb, "superior" szobáért is 103 ezer forintot kérnek egy éjszakára június végén.

A kastély második emeletén elhelyezkedő Superior szobák igazolják, hogy a kisebb méret sem szabhat határt a komfortnak és a kényelemnek. 20 m²-es nagyságukkal a kastély rejtett kincseinek számítanak, melyekhez parkra néző kilátás társul

– olvasható a superior szobák leírása. A turai kastélyszállót Tiborcz István cége a saját bevallása szerint 4,5 milliárd forintból újította fel.

A turai kastély megvásárlása és felújítása Tiborcz István első nagy ingatlanos projektje volt, de egy ideig nem is lehetett pontosan tudni, hogyan is kötődik ehhez a projekthez a miniszterelnök veje. Azt lehetett csak tudni, hogy a BDPST nevű cég nevében az a Hamar Endre járt el ügyvédként a kastély megvásárlásánál, aki korábban a Tiborcz-féle Eliosban is tulajdonos volt, (és akinek a neve az Elios körüli EU-s vizsgálatokban is feltűnt), és hogy a BDPST bejegyzési illetékét Tiborcz István fizette ki.

A miniszterelnök veje egyébként nemrég egy interjúban azt mondta, szeretné távol tartani magát a közpénzektől. "A turai kastélyukban például lehet, hogy lesznek állami rendezvények is, de nem erre alapozzák a működést" – mondta Tiborcz a kastélyszállóról.