Aláírtak egy 20 milliárdos szerződést, majd megvette az állam az Alföldi Nyomdát

20 milliárd forintos állami megbízást írt alá tankönyvek nyomtatására az Alföldi Nyomda a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel, majd pár napra rá bejelentették, hogy az állami cég megveszi az Alföldi Nyomdát, írja a G7. Az Alföldi nem egyedül nyerte el az állami megrendelést, hanem egy konzorcium tagjaként, amelyben benne van a Gyomai Kner Nyomda Zrt., a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., a Szekszárdi Nyomda Kft., a Dürer Nyomda Kft. és a Central Dabasi Nyomda Zrt.

Azonban ezek közül az Alföldi bonyolította az elmúlt években messze a legnagyobb forgalmat, és ő a konzorcium vezetője is. Egyébként már az elmúlt években is ez a hat cégből álló konzorcium szállította a tankönyveket a Könyvtárellátónak, és a G7 információi szerint az elmúlt években az Alföldi nem csak névleg töltött be vezető szerepet a konzorciumban, hanem ők végezték a munka javát, ők osztották ki a feladatokat. A tankönyvnyomtatás egyébként az egyik legjobban fizető munka a nyomdai piacon. Ráadásul a megbízások is híznak, a legutolsó hároméves keretszerződés 8,5 milliárd forint értékben lett megkötve, azonban az új már 20 milliárd forintról szól, amelyből 20 százalék az opciós rész.

Amint aláírták az új szerződést, megjelent a Magyar Közlönyben, hogy a Könyvtárellátó megveszi az Alföldi Nyomda 97,7 százalékát, és a tranzakció nemzetstratégiai érdeknek minősül. A dolog érdekessége, hogy egy felvásárlás nem a semmiből, egyik napról a másikra történik, tehát valószínűsíthető, hogy párhuzamosan tárgyaltak a 20 milliárdos keretszerződésről, valamint a cég felvásárlásáról. Az Alföldi Nyomdának egyébként abban a DVSC Futballszervező Zrt.-ben is részesedése van, amely nemrég került át a debreceni önkormányzat fenntartásába.