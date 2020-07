Húszezer munkahelyet tervez megszüntetni a Mercedes anyavállalata

Az eredetileg tervezettnél jóval nagyobb leépítésre, húszezer munkahely megszüntetésére készülnek a Daimler német autógyártó társaságánál a Handelsblatt című üzleti lap pénteki jelentése szerint, írja az MTI. A cég magyarországi leányvállalata a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. az ország egyik legfontosabb munkaadója.

A leépítést ugyan továbbra is elbocsátások nélkül, vagyis a természetes fluktuáció, a nyugdíjazás és a közös megállapodáson nyugvó szerződésbontás eszközével kívánják végrehajtani, de a

megszüntetendő munkahelyek száma az első tervekben szereplő 10 ezernek a duplája lehet a jelenleg világszerte csaknem 300 ezer embert foglalkoztató cégnél, a személyi költségeken pedig az eddig kitűzött évi 1,4 milliárd euró helyett 2 milliárd eurót kívánnak megtakarítani.

A távozást jelentős végkielégítésekkel igyekeznek ösztönözni, így például egy adminisztratív munkakörben dolgozó alkalmazott 17 szolgálati év után 418 502 eurót ( több mint 140 millió forint) kaphat. Azonban a sok pénz ellenére alig valaki akar kilépni, az önkéntes távozási programokra 800-nál is kevesebben jelentkeztek. Ezért a Handelsblatt belső információi szerint már nem zárják ki az elbocsátások lehetőségét.

Ez példátlan lépés, "tabudöntés" lenne - mondta a lapnak az üzemi tanács egy név nélkül nyilatkozó tagja.

A vállalat vezetősége és a munkavállalói oldal közötti tárgyalásokon távolinak tűnik a megállapodás a cég átszervezéséről, és a hangnem egyre élesebb - írta a német lap.

Az biztos, hogy lépni kell, mert az elektromos mobilitás terjedése, az ágazat szerkezetének átalakulása és a koronavírus-járvány nyomában járó válság együttes hatásaként "egyszerűen kevesebb munkaerőre lesz szükség", méghozzá nemcsak a Daimlernél, hanem az egész autógyártásban - mondta Wilfried Porth, a konszern személyzeti igazgatója.

A Daimler az idei második negyedéven a július 23-án ismertetendő üzleti jelentésből előzetesen közölt adatok szerint veszteséges volt, ami először fordult elő a 2008/2009-es pénzügyi világválság óta.

A kamat- és adófizetés előtti eredmény (EBIT) mínusz 1,682 milliárd eurót tett ki.

Ola Källenius vezérigazgató szerint a kiutat az jelenti, hogy a cég az eddiginél is következetesebben ragaszkodik eredeti céljához. A Daimler üzleti modelljének magva, lényege a "modern luxusjárművek" gyártása. Ehhez kell visszatérni - mondta a vezérigazgató, kiemelve, hogy a Daimler jövőjét a legfelső árkategóriába tartozó gyártmányok jelentik. Ezért a többi között erősíteni kell a továbbra is igen jól teljesítő AMG és Maybach márkát. Az átszervezés modellje a luxusipar meghatározó vállalkozása, a francia LVMH. "Nálunk is fontosabb az ár, mint a mennyiség" - mondta a Daimler vezérigazgatója a Handelsblattnak.