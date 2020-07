A német kormányig is elérhetnek a tőzsdei óriás Wirecard botrányának szálai

Olaf Scholz német pénzügyminiszter már 2019 februárjában tudott arról, hogy valami nem kerek a Wirecard körül, állítja a Bloomberg. A német fintech óriáscég körül áll a bál, ugyanis kiderült, hogy a Wirecard, a német tőzsde egyik vezető vállalata, következetesen meghamisította a könyvelését éveken keresztül, hogy sikeresebbnek tűnjön, mint valójában, és így húzzon be minél több befektetőt. Bár már évek óta utaltak rá jelek, hogy a Wirecard nem játszik tisztán, sokáig megúszták a felelősségre vonást, és ebben a német hatóságok is a segítségükre voltak, kérdés, hogy szándékosan-e.

Néhány hete razziákkal, letartóztatásokkal és tőzsdei összeomlással robbant a botrány, miután a cég kénytelen volt elismerni, nem tudnak elszámolni kétmilliárd euróval. Az ügy azért is különösen kínos a németeknek, mivel a német piaci felügyelet, a BaFin többször megvédte a Wirecardot, amikor egyesek (főleg a Financial Times) felvetették, hogy a cég körül valami nincs rendben. A BaFin egy alkalommal még nyomozást is indított a Financial Times újságírója ellen, akit azzal vádoltak, hogy a tőzsde manipulálásra játszik a cég elleni vádakkal.

A Bloomberg birtokába jutott dokumentumok szerint a BaFin már tavaly arról tájékoztatta Scholz pénzügyminisztert, hogy baj lehet a Wirecarddal. Scholz elhatárolódott a Wirecard-ügytől, viszont a helyettes minisztere, Jörg Kukies elismerte, hogy a tavalyi év végén kétszer is találkozott a vállalat volt vezérigazgatójával, Marcus Braunnal, akit nemrég csak 5 millió euró óvadék ellenében engedtek el a hatóságok.

Angela Merkel helyettes szóvivője azt mondta, hogy Scholz kielégítően be fog számolni róla, hogy mit tudott és mit nem a Wirecard-ügyről, és biztosította róla a közvéleményt, hogy a kancellár továbbra is megbízik a pénzügyminiszterben. Danyal Bayaz, a német Zöld Párt politikusa szerint viszont problémás Scholz szerepe az ügyben, a párt szerint indokolt lenne vizsgálatot indítani a miniszter ellen.