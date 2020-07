A karantén alatt felpörgött a nyaralók piaca

A koronavírus-járvány alatt felpörgött a kereslet a nyaralók iránt, a kisebb telkek értéke is megnőtt a kijárási korlátozások idején – írja az ingatlan.com elemzése alapján a Népszava. A Balaton körül már májusban nőtt a kereslet, júniusban pedig az északi parton másfélszer annyian, a déli parton negyedével annyian kerestek nyaralót, mint egy évvel korábban, a Velencei-tó körüli hétvégi házak iránt pedig 20 százalékkal többen érdeklődtek a múlt hónapban.

Az ingatlan.com oldalán már márciustól érzékelhető a trend, hogy több, nyaralóként hirdetett ingatlan került le az oldalról, mint amennyi fölkerült, amiből arra lehet következtetni, hogy többet adtak el. Tavaly még fordított volt a trend, többen akartak nyaralót eladni, mint amennyinek levették a hirdetését. Az oldalon összesen 3700 nyaralóként hirdetett ingatlan van, ami persze nem azt jelenti, hogy ennyit árulnak, ennél valószínűleg több hétvégi háznak szánt ingatlan házként vagy lakásként van meghirdetve.

Ezek között vannak igazi medencés-jakuzzis luxusingatlanok is és igazán kicsi telkek is. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint inkább az olcsóbb nyaralók iránt nőtt a kereslet, mert erre van fizetőképes kereslet, és a kijárási korlátozások alatt, különösen a városiak között a legkisebb telek is jelentősen felértékelődött. Másrészt a hirdetések között is több az olcsóbb, kisebb ingatlan, amiket a válság miatt bajba került tulajdonosok akarnak eladni.

Az árakban és azok változásában elég nagy a szórás településről településre: Balatonföldváron 675, Füreden 662, Siófokon 629 ezer forintba kerül átlagosan egy négyzetméternyi nyaraló, viszont míg Siófokon és Földváron 4 százalékkal emelkedtek az árak február óta, Balatonfüreden 3 százalékkal olcsóbbak lettek az ingatlanok. Balatonmáriafürdőn viszont 17 százalékkal lettek drágábbak a nyaralók, viszont még mindig csak 280 ezer forintos az átlagos négyzetméterár. A Velencei-tó körül sincs egységes trend, Velencén 11 százalékkal 562 ezer forintra nőtt egy négyzetméter ára átlagosan, Gárdonyban viszont 4 százalékkal 530 ezer forintra csökkent.

