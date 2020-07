Mit fizet az, aki a banki moratórium helyett mégis törlesztene?

Különös esetről számolt be egy olvasónk. Amikor jelezte a bankjának, hogy pár havi moratórium után mégis folytatná a hitelei törlesztését, a bank visszamenőlegesen valamennyi elmaradt havi törlesztőjét egyszerre levonta. Bár a kliens – a tiltakozása után - 30 napos határidővel - visszakapja a nem szándékolt törlesztőket, de ezt megelőzendő, érdemes körültekintően eljárni. Banknak is, ügyfélnek is.