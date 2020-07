Simicska panziójának is jutott az állami támogatásból

A 2015-ös nagy összeveszés, a nevezetes G-nap óta először kapott állami támogatást Simicska Lajos érdekeltsége – írja az Mfor.hu. A portál a Magyar Turisztikai Ügynökség által publikált listán találta meg a NER korábbi legfontosabb gazdasági szereplőjének cégét, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt.-t, amely a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében 5 millió forintot kapott a cég által üzemeltetett panzió fejlesztésére.

A Hárskúti Zrt. azon kevés cégek között van, amelyek Simicska tulajdonában maradtak azután, hogy az Orbán Viktorral bizalmas kapcsolatot ápoló, majd éles konfliktusba kerülő üzletember és volt APEH-elnök a 2018-as választások után gyakorlatilag kapitulált, és érdekeltségeinek nagy részét Nyerges Zsoltnak adta, akitől aztán a kormánnyal továbbra is jó kapcsolatot ápoló üzleti körök vásárolták fel azokat. Simicska cégbirodalmának nagy része a NER új legfontosabb oligarchájánál, Mészáros Lőrincnél landolt.

Ahogy neve is mutatja, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. eredetileg nem turizmussal foglalkozott, kecskék és juhok tenyésztése volt a cég eredeti fő profilja, erről váltott 2020-ban a lovak tenyésztésére, valamint ez a cég üzemelteti a Magas-Bakonyban fekvő Hárskúton található Faunus Vendégházat.

Simicska panzióján kívül még több mint 13 470 vidéki szálláshely nyert az MTÜ pályázatán szobánként egymillió forintot. Augusztus során összesen 45 milliárd forintot fognak kapni a szállásadók vissza nem térítő támogatás formájában.

Az Mfor azt is kiszúrta, hogy a több mint 13 ezer nyertes között van Becsó Károly és Becsó Zsolt fideszes képviselők cége is, amely Hollókőn üzemeltet panziót. A Rogán Antal minisztériuma által felügyelt MTÜ pályázatain amúgy a kormányhoz köthető nagyobb játékosok is nyertek, milliók helyett milliárdokat, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotel szállodalánc például 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott az ügynökségtől. De komoly milliárdokat nyert Sáfrány Tamás volt focista is, akinek cégébe Szíjj László is betársult.