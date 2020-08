Sokat javultak a Richter számai, Bogsch Erik elnök 50 éve dolgozik a cégnél

Bogsch Erik, a Richter Gedeon operatív elnöke éppen 50 éve dolgozik a társaságnál, így az ő köszöntésével kezdődött a gyógyszeripari cég féléves gyorsjelentése kapcsán rendezett sajtóesemény. Orbán Gábor vezérigazgató szerint ez a köszöntés volt a legfontosabb az idei riportban,

Bogsch Erik valóban a hazai és a nemzetközi vállalati szektorban is szokatlan stabilitással, fontos válsághelyzetek (a korábbi piacok összeomlása, egy-egy adott gyógyszer kritikus piaci helyzete) és nagy fellendülések (tőzsdére lépés, nemzetközi terjeszkedés, új terápiás területek, nagy felfedezések) mentén keresztül is vezette a cégét.

Orbán Gábor azért természetesen a számokat is bemutatta. A Richter idén az első hat hónapban 278,7 milliárd forint konszolidált árbevételt ért el, 15,4 százalékkal magasabbat a 2019. január-júniusinál. Adózott nyeresége csaknem 55 százalékkal, 61,3 milliárd forintra nőtt. A gyógyszergyártás árbevétele az első félévben 18,3 százalékkal nőtt, közel 230 milliárd forintra. A nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele 6,2 százalékkal 54,6 milliárd forintra emelkedett az első hat hónapban.

A világjárvány hatásáról a jelentésben kiemelik: a vállalat továbbra is tőkeerős, cash-flowja pozitív és szigorú vevői hitelpolitikája továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy stressztűrő képességét a globális gazdasági kihívások időszakában is fenntartsa. Sem a beszámolási időszakban, sem a beszámoló kiadásáig eltelt időben a fizetési hajlandóságban semmilyen romló tendenciát nem észleltek.

A cég életében kihívást jelentettek

az orosz piac nehézségei,

a kelet-közép-európai béremelkedés,

az orvos-beteg találkozások ritkulása,

az orvoslátogatók tevékenységének korlátozása, ahogy a közvetlen promóciós tevékenységek szigorítása is.

A vezérigazgató történelmi sikernek nevezte, hogy kelet-közép-európai székhelyű gyógyszeripari vállalat által felfedezett gyógyszermolekula piacvezető termékké vált az Egyesült Államok piacán: a Vraylar (cariprazine) árbevétele a második negyedévben átlépte az 1 milliárd dolláros határt, ez mérföldkő bevételt eredményezett a Richternek.

A vírus azért a kilátásokat rontotta, a cég vezetése idén már csak 2 százalékos gyógyszer-értékesítési növekedést remél, a korábbi „raktározások” után a vevők már kevesebb gyógyszert vesznek, és az említett ritkuló orvos-beteg találkozások és a gazdasági visszaesés azért a gyógyszerpiacon is éreztetik a hatásukat.

A Richter részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. A múlt pénteki kereskedésben a papírok árfolyama 165 forinttal, 2,50 százalékkal 6775 forintra nőtt, a részvények forgalma 3,7 milliárd forintot ért el. Az elmúlt évben a legmagasabb árfolyama 7150 forint, a legalacsonyabb 4702 forint volt.