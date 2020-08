XXXLutz néven folytatja a KIKA

A közelgő márkaváltás után az eddig KIKA-ként ismert áruházlánc immár XXXLutz néven a piacvezető szerepet célozza meg Magyarországon, vagyis az IKEA babérjaira tör – mondta a Világgazdaságnak adott interjúban Ingo Schalk, a KIKA Lakberendezési Kft. ügyvezetője. Az új tulajdonosi háttérrel Miskolcon és Szegeden is terjeszkedne a vállalat.

A Kika lakberendezési áruházlánc tulajdonosa, az osztrák Signa Csoport tavaly adta el magyarországi, csehországi, szlovákiai és romániai üzleteit az XXXLutz nevű osztrák cégnek. Ezzel egy tulajdonoshoz kerül Magyarországon a Kika, a Mömax és Möbelix áruházlánc is. Pár hónappal a bejelentés után a Gazdasági Versenyhivatal is rábólintott az ügyletre, indoklásuk szerint nem csökken jelentősen a verseny a lakberendezési áruházak piacán azzal, ha a Mömax és a Möbelix mellett a Kika is a XLCEE-Holding GmbH-hoz kerül.

Schalk most a Világgazdaságnak azt mondta, az informatikai háttérrel együtt a beszerzés, a logisztika is új alapokra kerül. Az új felállásban a teljes szortiment felét adja csak a KIKA, a többi az anyacég révén kerül a polcokra, de ragaszkodtak a meglévő hazai slágertermékek megtartásához, amelyek a magyar ízlésvilág változását követték le az elmúlt években. Ez azt jelenti, hogy várhatóan mintegy 10-12 ezer árucikk marad. Az üzletek várhatóan október közepére újulnak majd meg.

„Az új tulajdonos mindig, mindenhol első akar lenni, ez alól a magyar piac sem kivétel. Régi álom, hogy piacvezetők legyünk, én 2008 óta vagyok itt, eddig nem sikerült, most viszont reális célnak tartom. Ennek nem ma vagy holnap kell bekövetkeznie, öt-tíz éven belül viszont összejöhet" – mondta el a lapnak Ingo Schalk.

Az ügyvezető azt is bejelentette a Világgazdaságnak, hogy a hat meglévő áruház után a hetedik és a nyolcadik Miskolcon, illetve Szegeden épülhet majd fel, az online csatorna részarányát pedig a mostani 4-ről 10 százalékra tornásznák fel a következő években.