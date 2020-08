Házhoz szállított kajákat tesztelt a Nébih, több étel is szennyezett volt

Az elmúlt hónapokban a járvány miatt jelentősen megnőtt az étel-házhozszállítással is foglalkozó éttermek száma, és a vásárlók részéről is egyre nőtt az igény az internetes rendelések iránt. Ezért a Nébih termékteszt oldala, a Szupermenta most a házhoz szállítással foglalkozott. Öt termékkategóriában tesztelt, melyek közül pizzákat, tésztákat, frissensülteket, hamburgereket, valamint a távol-keleti konyha leveseit kínáló öt-öt, már nagy rutinnal rendelkező étterem készétele került a virtuális kosarába.

A Nébih laboratóriumában mért eredmények alapján a dobozokról vett tisztasági törletminták nem mutattak ki mikrobiológiai szennyeződést a csomagoláson. Az ételekből szúrópróbaszerűen vizsgált idegen fajfehérjéket kiszűrő vizsgálatok is megfelelő eredménnyel zárultak.

Három ételnél azonban a laboratóriumi vizsgálat szennyezettséget jelző mikroorganizmust mutatott ki.

Ebből egy frissensültben Escherichia coli baktérium volt, két esetben pedig magas Coliform- és mikroorganizmus-számot állapítottak meg. A három szennyezett, problémás étel vizsgálati eredményei alapján az érintett cégeknél a hatósági felügyelők helyszíni ellenőrzést tartottak.

Ezek közül egy esetben szükség volt a tevékenység azonnali felfüggesztésére. Mindhárom vállalkozással szemben hatósági eljárás indult, egy hely figyelmeztetést kapott, két esetben pedig bírságoltak a hatóság emberei.

Az ellenőrzés során megnézték a weboldalakon, alkalmazásokban lévő tájékoztatókat, az ételekhez tartozó információkat is. Hat kiszállított étel allergén tartalmáról semmiféle információt nem kaptak.

Sem a megrendelés előtt a weboldalon nem szerepelt erre vonatkozó tájékoztatás, sem kiszállításkor nem volt az ételen annak allergén tartalmára utaló jelölés.

Az érintett vállalkozásokkal szemben hatósági eljárás indult. A konkrét márkák megnevezésével és fotókkal ellátott részletes vizsgálati eredmények elérhetőek a Nébih Szupermenta terméktesztoldalán.