Hogyan zöldítsük ki 1400 ember lábnyomát?

Sokat lehet tanulni egy nagy konferencia karbonlábnyom-mentesítéséből. Például azt, hogy milyen meglepő arányai vannak az utazás, étkezés, energiafelhasználás lábnyomának. De azt is, hogy milyen sokféle magyar őshonos gyümölcsfánk van.

Az őshonos magyar kutyafajtákat vélhetően minden tíz magyar emberből egy-kettő fel tudná sorolni, de az ökolábnyom eltüntetése során elültetett varázslatos nevű magyar gyümölcsfák alighanem ezer emberből is csak egy-kettőnek lehetnek ismerősek. Pedig csak az itt következő projektben vagy harmincféle almafát ültettek a szervezők, közöttük leánycsöcsűt, német szercsikét, mederit, fahéj-, tök- és boralmát is.

A Novathon

Egy 1400 fős nemzetközi konferenciának méretes ökolábnyoma van. Képzeljünk el egy eseményt, amelyet hónapokig kell szervezni, ahová a világ távoli tájáról érkeznek az előadók és a vendégek, akik aztán a helyszínen is közlekednek, esznek, a konferencia során fűtést, világítást, projektort használnak.

És akkor az eseményről. 2019. október 28-30. között a magyar CIB Bank (az olasz Intesa Sanpaolo csoport hazai bankja) a nemzetközi Novathon eseménysorozat keretében egy nagy nemzetközi innovációs és fintech-konferenciát szervezett, ahol a sztárvendég Steve Wozniak, az Apple társalapítója volt.

Mi kell ahhoz, hogy egy ekkora esemény ökolábnyomát eltüntessük? A válasz első körben az, hogy szándék. A második körben pedig az, hogy több szereplő összefogása.

A szándék nyilván a főszervezőtől indul, míg az összefogásban a CIB Bankon kívül részt vett a rendezvényszervező cég (Progressive), a helyszín (Budapest Kongresszusi Központ, a Novotel-csoport része), valamint a GreenDependent Intézet nevű civil szervezet, amely magát a karbonlábnyom kiszámítását és annak semlegesítését végezte.

Az olasz Intesa Sanpaolo csoportszintű és lokális fenntarthatósági iránymutatásokat is ad például a hitelezésre, a befektetésekre, de még egy esemény megszervezésére is. A rendezvény-szervezési útmutató kitér olyan alapvető kérdésekre, hogy a szervezők

nem nyomtatnak papírra meghívókat,

inkább elektronikus regisztrációt alkalmaznak,

olyan helyszínt választanak, amely tömegközlekedéssel jól megközelíthető,

de vannak szabályok a hulladék kezelésére, az egyszer használatos műanyagokra, az ételmaradékokra"

– mesélte Szinai Ádám, a CIB bank kommunikációs vezetője.

A számítási metódus

Az összefogásban részt vevő feleknek pedig elsősorban az adatszolgáltatásban kell együttműködniük. Vannak olyan kérdések (például a felhasznált alapanyagok a konyhában), amelyeket a helyszín tud megmondani, szerencsére a nemzetközi Novotel-csoportba tartozó kongresszusi helyszín számára már nem újdonság egy ilyen adatszolgáltatási igény, másokat pedig a közvetlen szervezők, például a résztvevők elszállásolásával, helyi utaztatásával kapcsolatos adatokat.

A GreenDependent ezekből az alapadatokból (kérdőívekben összegyűjtött információkból) tudta elvégezni a felmérést, amelynek végeredménye bevallottan nem száz százalékos, nem auditált, olykor kényszerű, de racionális és szakmailag elfogadható egyszerűsítésekkel él. Például a külföldi vendégeknél azt feltételezték, hogy hazájuk fővárosából érkeztek, és nem kutatták végig, hogy országon belül mennyit utaztak a részvételért.

A lábnyom

Az esemény teljes karbonlábnyoma végül összesen 121,65 tonna szén-dioxidra jött ki. Talán megdöbbentő, de ennek 96 százaléka származott a résztvevők (előadók és vendégek) utaztatásából, míg 2-2 százalék az étkezésekhez, vagy a közvetlen áramfogyasztáshoz kapcsolódott.

Az utazásokon belül a repülőutak voltak a meghatározóak, az étkezésben pedig határozottan az állati eredetű ételek (hús, tojás, tejtermék),

a növényi eredetű alapanyagok és az italok lábnyoma nem volt jelentős.

A semlegesítés

A Novathon konferencia karbon-lábnyomát végül a GreenDependent összesen 516 őshonos gyümölcsfa ültetésével kompenzálta. A mennyiség és a nyomonkövetési időtáv között van átváltás. Vagyis a szervezők itt egy 25 éves programot választottak, ha a fák felügyelete rövidebb, akkor több fa elültetésére lett volna szükség a teljes semlegesítésre.

A fákat a GreenDependent a pórszombati (Zala megye) „Tündérkertből” szerezte be, amely a génmegőrzést szolgálja, és a fákat két fázisban hazai általános iskolákban, tanintézményekben ültette el.

Magyarországon több intézmény is foglalkozik semlegesítéssel, van, aki kifejezetten nemzeti parkokkal kooperál. Ebben a konkrét projektben az iskolai elültetésnél már méretesebb, fejlettebb facsemetéket ültettek el, és a projektnek fajtamegőrzési, oktatási, érzékenyítési aspektusa is volt, hiszen a fák elültetésében a gyerekek is részt vettek, ahogy jó esetben majd a gyümölcsöket is ők élvezhetik.

A karbonlábnyom-semlegesítés pontos költségeit nem ismertük meg, de azt hallottuk, hogy egy ekkora konferencia esetében a szükséges felmérés elvégzése és a facsemeték beszerzése és elültetése a konferencia teljes büdzséjének csak 1-1,5 százalékába került.

(Borítókép: A CIB Bank Novathon 2019 konferenciája a budapesti Kongresszusi Központban 2019. október 30-án. / Fotó: Mónus Márton / MTI)