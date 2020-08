Nagyot zuhant a gazdaság a járvány legintenzívebb időszakában

Magyarország GDP-je a második negyedévében 13,6, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 13,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból.

A visszaesés oka elsősorban az, hogy a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében drasztikus korlátozó intézkedések voltak érvényben ebben az időszakban.

A Portfolio által megkérdezett elemzők ennél kisebb visszaesést vártak, 10-11 százalékos csökkenéssel számoltak erre az időszakra.

A rendkívüli helyzet hatására a legtöbb nemzetgazdasági ág termelése mérséklődött, a szolgáltatások és az ipar egyaránt nagy mértékben hozzájárult a kedvezőtlen eredményhez. Az első negyedévhez viszonyított zsugorodás 14,5 százalék volt, az első félév egészében pedig 6,1 százalékkal csökkent a hazai GDP.

A KSH most még nem közöl részletes adatokat, ezért nem tudni, hogy a gazdaság egyes területei pontosan hogyan szerepeltek a járvány legintenzívebb időszakában. A korábbi adatokból azért látható, hogy az ipar például nagyot zuhant: áprilisban több mint 36 százalékos volt a visszaesés, de még a júniusi adatok is jócskán elmaradtak a tavalyitól.

Ennél is jobban megsínylették a válságot azok a szolgáltató ágazatok, amelyeknél a személyes jelenlét elengedhetetlen feltétele az üzletnek: többek között az idegenforgalmi, vendéglátó, vagy rendezvényszervező cégek a második negyedév jelentős részében szinte teljesen leálltak.

Növekvő munkanélküliség, kurzarbeit

Tavaly az utolsó negyedévben még 4,52 millió magyar dolgozott, 3,3 százalékos volt a munkanélküliség. A járvány elkezdte átalakítani a munkaerőpiacot, már az első negyedévben sok helyen voltak elbocsátások, a második negyedévben pedig még többen veszíthették el az állásukat.

A járvány gazdasági hatásaitól való félelem miatt jelentősen visszaesett a meghirdetett állások száma is. A magyar kormány és fél Európa a német, rövidített munkaidős kurzarbeit programot próbálta lemásolni, hogy mérsékelje a károkat.

Gazdaságvédelem

Ezenkívül teljes egészében elengedték a járulékfizetési kötelezettséget az olyan súlyos gondokkal küszködő szektorokban, mint a turizmus, vendéglátás, a szórakoztatóipar, a sport, a kulturális szolgáltatások, vagy a személyszállítás, azaz a taxizás. És munkahelyteremtő bértámogatási program is indult.

A mikrovállalkozásoknak, kkv-knak és nagyvállalatoknak egyaránt elérhető, hitelgaranciás tőkeprogramokat hoztak létre a likviditás biztosítására. 81 480 kisvállalkozásnak adtak mentességet a kata-járulékfizetés alól. Olyan területeket érintett ez, mint mint például a szépségápolás, festés, üvegezés, villanyszerelés, egyéb humán egészségügyi ellátás, előadóművészet, víz-, gáz- és fűtésszerelés, épületasztalosok, járóbeteg-ellátás, padló- és fal burkolása, testedzési szolgáltatás és egyéb sporttevékenység, az idősek és fogyatékosok ellátása.

Itt szedtük össze, hogy milyen intézkedések születtek kifejezetten a gazdaság megsegítésére, vonatkozzanak azok cégekre, teljes szektorokra, vagy magánemberekre.

Pénzügyminisztérium: Ellenállóbbnak bizonyult a magyar gazdaság az EU átlagánál

Az Eurostat gyorsbecslése alapján a második negyedévben a tagállamok gazdaságai átlagosan 14,4 százalékkal csökkentek. A magyar gazdaság az unió átlagánál ellenállóbbnak bizonyult a válsággal szemben - közölte a Pénzügyminisztérium pénteken az MTI-vel.

A közleményben kiemelték, Magyarország a koronavírussal szemben a legjobban védekező országok közé tartozik, amihez szükségesek voltak az élet- és egészségvédelem miatt időben meghozott, a járvány terjedését akadályozó intézkedések.

A minisztérium szerint az elmúlt években kiválóan teljesítő magyar gazdaság számos ágazatában esett vissza a kibocsátás: az ipar a gyárleállások miatt áprilisban és májusban éves alapon 30 százalékot meghaladó visszaesést szenvedett el, míg áprilisban például 97 százalékkal esett vissza a vendégéjszakák száma.

Más hely lesz a világ

Április elején megkérdeztük olvasóinktól, hogyan hatott az életükre a válság. Sokan kerültek egyik napról a másikra borzasztó anyagi helyzetbe. Sikeres vállalkozók függesztették fel a tevékenységüket, hogy aztán gyümölcsöt cipelve maradjanak talpon. Volt olyan is, akinek már a barátai fizették a lakbérét. Ezek mellett azonban néhány ágazat továbbra is stabilan működött, néhol még fizetésemelésre is futotta.

2020 egészében is valószínűleg visszaesést fog produkálni a magyar gazdaság. A vártnál gyengébb mai adat mellett még inkább irreálisnak látszik a Magyar Nemzeti Bank 0,3-2 százalékos GDP-növekedésről szóló előrejelzése.

A világ biztosan más hely lesz, mint a koronavírus előtt volt. Visszafordulhat a globalizáció, változhat az államok szerepe, és az is, ahogyan utazunk, dolgozunk, vásárolunk, vagy fizetést kapunk.

(Borítókép: Aradi László / Index)