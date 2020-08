81 milliárd eurós kerettel indul az EU-s munkahelyvédelmi támogatás

15 tagországban összesen 81,4 milliárd euró értékben lesz elérhető az uniós munkahelyvédelmi támogatás, a SURE az Európai Bizottság javaslata szerint, írja a Magyar Hang. A SURE kifejezetten azok számára nyújtana segítséget, akik úgy tudják megtartani a munkájukat, hogy csökkentett munkaidőben dolgoznak, hasonlóan a Kurzarbeithoz.

Magyarország első körben nem lesz benne a támogatott országok körében. A támogatást az EU kölcsön formájában veszi fel, és kölcsönzi tovább a támogatást igénylő országoknak a piaci feltételeknél kedvezőbb körülményekkel. A támogatott országoknak garanciát kell vállalniuk a támogatási keret 25 százalékára.

Magyarország és Portugália is nyújtott be pályázatot, azonban az még elbírálás alatt áll, de Brüsszelben abban bíznak, hogy hamarosan ez a két ország is hozzájuthat az igényelt forrásokhoz. A legnagyobb összeghez, 27,4 milliárd euróhoz Olaszország jut majd. Lengyelország 11,2 milliárd, Románia 4 milliárd, Csehország 2 milliárd, Szlovákia pedig 631 millió eurós hitelre lesz jogosult.