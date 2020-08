160 szobás, négycsillagos szállodát húznak fel a Club Aliga területén

Hosszú közleményben részletezi a Club Aliga fejlesztését végző Appennin Nyrt., milyen fejlesztések várhatók a közeljövőben az egykori pártüdülő területén. Miután a kormány még a múlt héten nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette a Club Aliga fejlesztését, a szabad megközelíthetőségért küzdő civil szervezet, az Aligai Fürdőegyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy

a kormányrendelet felrúghatja a balatonvilágosi önkormányzat és a Club Aliga fejlesztői közti megállapodást, ami a Club Aliga még állami tulajdonban lévő területeinek használatára vonatozik.

Ebben az szerepel, hogy az ingatlanfejlesztőnek a lakosság által használt közutakat, közparkot és a szabad parti sétányokat fenn kell tartania, valamint ezeknek a területeknek az önkormányzati tulajdonba adását kezdeményeznie kell a magyar államnál.

A civilek posztja szerint azonban a rendelet felhatalmazza a fejlesztőt, hogy ezeket a közfunkciókat ne tartsa fenn: megszüntesse a közutakat; megszüntesse a parti sétányt és vízparti telkeket alakítson ki; építési telekké alakítsa a közparkot és a zöld területeket, továbbá lehetősége van a terület teljes lezárására is.

A mostani közleményben erre egyáltalán nem térnek ki, azt viszont kiemelik, hogy „a strand területe is megújult, amelynek teljes területe a jövőben is nyitva áll majd a helyi lakosok előtt”. További fejlesztésekről is írnak, eszerint:

a jelenlegi 168 férőhelyes kikötőt az üzemeltető 213 férőhelyesre bővítik, és

2023 végéig a Club Aliga területén egy egész évben működő, 4 csillagos, több mint 160 szobás szállodát építenek.

Hozzáteszik, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos tervek véglegesítése jelenleg is folyamatban van, a Pro-Mot Hungária Kft. pedig folyamatosan tárgyal Balatonvilágos Község Önkormányzatával a terület fejlesztésével kapcsolatban.

Mind a Kft., mind a közvetett tulajdonos Appeninn Nyrt. arra törekszik, hogy az Önkormányzattal folytatott tárgyalások lezárásáig is – a lehetőségeihez mérten – a lehető legszéleskörűbb tájékoztatást nyújtsa a helyi lakosoknak,

írták.

A hányatott sorsú egykori pártüdülőt 2007-ben privatizálták, ekkor került az izraeli érdekeltségű Pro-Mot tulajdonába. 2018 júliusában a tőzsdén jegyzett Appeninn Nyrt., vagyis az akkor még Mészáros Lőrinc ingatlanportfóliót kezelő cége bejelentette, hogy közvetve megszerezte a Club Aliga többségét. 2019 januárjában pedig lezárult az a tranzakció is, amellyel az Appeninn Vagyonkezelő Nyrt. leányvállalatáé lett a Club Aliga. Az Appeninn ezután egyre inkább Tiborcz István érdekeltségébe került, mára viszont ő és Mészáros is kiszállt a cégből.