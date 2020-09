Túlterhelt amerikai orvosok, kétségbeesett mexikói gyógyszerészek

Sok amerikai állampolgár ugyanis a két határos országba jár át egészségügyi szolgáltatás igénybevételéért, illetve olcsó gyógyszerekért. A legfrissebb felmérések szerint ez legalább 2,3 millió embert érint. Az Egyesült Államokban a gyógyszerek teljes mértékben szabadárasak, ami azt jelenti, hogy a kiskereskedelemben kapható szerek ára akár többszöröse is lehet a kanadai, illetve mexikói áraknak. Ez különösen azért bosszantó sok amerikainak, mert így van ez a helyben gyártott készítmények esetében is. Az amerikai Lilly által előállított inzulin havi adagjának ára Mexikóban például 100 dollár alatt van, míg az USA-ban akár 530 dollárt is elkérhetnek érte. A gyógyszerárakon túl más miatt is érdemes átkelni a határon. Sok amerikainak megéri orvoshoz és fogorvoshoz is a szomszédos országokba járni, illetve kisebb-nagyobb műtéteket ott elvégeztetni.

Alkuképes árak

Jelenleg mintegy 28 millió amerikainak nincs egészségbiztosítása, amihez a jelenlegi elnök is valamelyest hozzájárult az Obamacare megfúrásával, illetve sok esetben még úgyis megéri külföldre menniük ellátásért, ha netalán van is biztosításuk otthon. A helyzetre jellemző, hogy már létezik olyan amerikai egészségbiztosító, amelyik részben kifizeti az utazás árát, ha a beteg hajlandó Mexikóban gyógyszert venni. Ez persze a mexikói gazdaságot is élénkítette, hiszen a határvárosokban virágzásnak indultak a gyógyszertárak, valamint az orvosi és fogorvosi rendelők, sok amerikai beteg pedig arról számolt be, hogy

Mexikóban még alkudni is lehet az orvosnál, gyógyszerésznél, az amúgy is jóval alacsonyabb árakból.

Mindez persze most, a COVID-járvány kellős közepén megváltozott.

Gyógyszercsempészet

Emiatt egyszerre az amerikai egészségügyre zúdult azon betegek tömege, akik eddig a szomszédba jártak ellátásért, óriás túlterhelést okozva ezzel. Mindamellett persze a betegek is rosszul jártak, mert gyógyszereikért akár ötszörös árat is elkérhetnek az Egyesült Államokban a mexikói, illetve kanadai árakhoz képest. A helyzet odáig fajult, hogy az Egyesült Államokban virágzik a gyógyszercsempészet, és gyakorlatilag kialakult a gyógyszerek feketepiaca. Ez fel is erősítette most az Egyesült Államokban radikális baloldalinak kikiáltott egykori demokrata párti elnökjelölt, Bernie Sanders támogatóit, aki univerzális egészségügyi ellátást és hatósági gyógyszerárakat ígért megválasztása esetén.

Trump megoldása

Sanders 2016–ban Hillary Clinton ellen bukta végül az elnökjelöltséget, sokak szerint csalással, idén pedig Joe Biden ellen. Az elemzők többsége szerint ez pontosan azért történt, mert a jómódú, illetve legalább középosztálybeli szavazók számára programja adóemelést jelentett volna, amit a demokrata párt egyszerűen nem mert megkockáztatni, így sokak szerint a párton belülről fúrták meg Sanders jelöltségét. A kialakult helyzetre már Trump elnök is reagált, aki Kanadából szeretne, természetesen kanadai áron gyógyszereket importálni. Ez nyilván a kanadai hatóságoknak nem tetszik, mivel szerintük ez gyógyszerhiányhoz vezetne Kanadában. A probléma tehát megoldatlan, ami addig is a feketepiac virágzását segíti elő.

(A szerző orvos, a kilencvenes évek óta az Egyesült Államokban gyógyít.)

(Borítókép: Sorban álló autók a Mexikó - Amerika határon El Pasonál 2020. augusztus 24-én. Fotó: Jose Luis Gonzalez / Reuters)