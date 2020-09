ITM: több mint félmillió hazai munkahelyet védenek meg

Magyarország fenn tudja tartani a gazdasági aktivitását, és ezt segíti többek között a nemrégiben megjelent vállalati fehér könyv, valamint az üzleti célú be- és kiutazások gördülékenyebbé tétele – hangsúlyozta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A cégek folyamatos, biztonságos működésének fenntartásáért az ITM praktikus segítséget nyújt a vállalatoknak a járványhullámra való felkészülésben, az online elérhető kiadványban esettanulmányokon keresztül védekezési, munkaszervezési javaslatokat fogalmaznak meg az őszi-téli időszakra.

A legújabb szabályozás szerint üzleti vagy gazdasági tevékenység céljával Magyarországra érkezők korlátozás nélkül beutazhatnak, nincs kötelező házikarantén, és ez igaz azokra a magyar állampolgárokra is, akik üzleti céllal utaznak külföldre és visszajönnek Magyarországra. György László beszámolt arról, hogy tizenharmadik hete folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon; az elmúlt héten mintegy 2500-zal mérséklődött. Kitért arra is, hogy júliusban a foglalkoztatási szint meghaladta a márciusit, a januárit is, és mindössze 60 ezerrel maradt el a tavaly júliusi értéktől – írta az MTI. A kormány a gazdaságvédelmi akcióterv keretében 920 ezer munkavállalót támogat valamilyen módon, 127 ezer embert segítenek a munkakeresésben, a Diákhitel Plusz konstrukciót pedig 19 600 hallgató vette igénybe.

A különböző támogatási programokkal több mint 508 ezer álláshelyet védenek meg, a munkahelyteremtő programmal pedig több mint 70 ezer munkahely létrehozását segítik, a közfoglalkoztatásban jelenleg 93 ezren vesznek részt – közölte az államtitkár.

György László azt mondta: a vállalkozások jövőbe vetett hitét mutatja, hogy a válság után kialakított államilag támogatott hitelkonstrukciókra 1360 milliárd forint hiteligénylés érkezett, és 842 milliárd forintra már szerződtek.