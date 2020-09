Egy év alatt közel kétszázezer Mercedes készült Kecskeméten

Bár a kecskeméti Mercedes-gyárban tavaly az előző évinek megfelelő mintegy 190 ezer autót gyártottak, a cég csaknem 3 százalékos árbevétel-növekedést, és 6 millió euróval jobb adózott eredményt ért el a 2018-as évhez képest – derül ki a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. éves jelentéséből, amelyet szerdán tettek közzé a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Tavaly három új modell sorozatgyártása is elindult Kecskeméten. Az új CLA Coupét a CLA Shooting Brake, ősszel pedig három kompakt modell Mercedes-AMG Performance verziói követték.

Kapcsolódó Egy hétre leáll a Mercedes-gyár Kecskeméten Amúgy is így tervezték.



A társaság tavaly 3,7 milliárd eurós forgalmat ért el, amely az előző évhez képest 2,7 százalékos növekedés. Ebből a belföldi értékesítés nettó árbevétele 7,72 millió euró, míg az export értékesítés 3,68 milliárd euró. A növekedés összességében 125,24 millió euró volt. A cég adózás előtti eredménye 2019-ben elérte 97,9 millió eurót, és 6 millió euróval haladta meg az előző évit.

A jelentés kitér arra is: a koronavírus-járvány hatása világszinten is jelentkezett, ezt támasztják alá a Daimler konszern idei első negyedévre közzétett adatai is. Az eladott autók darabszáma 15 százalékkal csökkent az előző év ugyanezen időszakához képest. Konszernszinten kereslet-visszaeséssel számolnak, a Daimler ehhez igazítja globális terveit, amely a kecskeméti gyárra is kihatással lehet. A kockázatok nem csupán az értékesítés volumenét érinthetik, hanem hatással lehetnek a termelésre, a beszerzési piacokra, illetve a szállítói láncra is.

A 800 millió euróból épített kecskeméti autógyárban a termelés 2012 márciusában indult be. A kecskeméti Mercedes-Benz gyár jelenleg több mint 4400 embert foglalkoztat.